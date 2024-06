Rekap Hasil dan Klasemen Euro 2024: Belanda vs Prancis 0-0, Austria dan Ukraina Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 pada Sabtu dinihari, 22 Juni, menampilkan tiga pertandingan matchday kedua. Belum ada tim baru yang berhasil melaju ke babak 16 besar.

Laga Belanda vs Prancis, pada Grup D di Red Bull Arena Leipzig, berakhir tanpa gol. Pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim tampil menyerang. Prancis mencatatkan 15 peluang dengan tiga di antaranya on target, sedangkan Belanda menciptakan 4 tembakan on target dari 8 peluang.

Timnas Prancis masih memimpin Grup D dengan empat poin, unggul selisih gol atas Belanda. Austria di posisi ketiga dengan tiga poin, disusul Polandia yang belum meraih poin dan dipastikan tereliminasi.

Austria menjaga peluangnya lolos setelah mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas Polandia di Olympiastadion, Berlin. Mereka menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Gernot Trauner, Christoph Baumgartner, dan Marko Arnautovic. Polandia sempat membalas lewat Krzysztof Piatek.

Sementara itu, Ukraina memupuk harapan untuk lolos ke babak selanjutnya setelah menekuk Slovakia 2-1 pada pertandingan Grup E di Stadion Dusseldorf Arena, Dusseldorf.

ini Slovakia sempat unggul terlebih dahulu melalui Ivan Schranz. Akan tetapi Ukraina dapat bangkit membalikkan keadaan berkat Mykola Shaparenko serta Roman Yaremchuk.

Hasil ini membuat Ukraina naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup E dengan tiga poin dari dua laga, sedangkan Slovakia tertahan di posisi kedua dengan tiga poin. Persaingan berebut tiket 16 besar dari grup ini masih ketat karena Rumania dan Slovakia juga memiliki nilai 3.

Sebelumnya, dua tim sudah lolos ke babak 16 besar. Keduanya adalah tuan rumah Jerman dan Spanyol.

Rekap Hasil Euro 2024:

Jumat, 21 Juni 2024

Slovakia vs Ukraina 1-2

Polandia vs Austria 1-3

Belanda vs Prancis 0-0.

Klasemen Euro 2024

Grup D No Negara Main Gol Poin 1 Belanda 2 2-1 4 2 Prancis 2 1-0 4 3 Austria 2 3-2 3 4 Polandia 2 2-5 0 .

Grup E Grup E No Negara Main Gol Poin 1 Rumania 1 3-0 3 2 Slovakia 2 2-2 3 3 Ukraina 2 2-4 3 4 Belgia 1 0-1 0 .

