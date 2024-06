6 Fakta Wasit Asing di Liga 1, Salah Satunya Digunakan dalam Beberapa Pertandingan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) selaku operator liga Indonesia memastikan tetap menggunakan wasit asing di kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2024/2025. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus, menjelaskan bahwa wasit asing yang akan menjadi pengadil di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia tersebut mempunyai strata yang sama dengan wasit pada musim sebelumnya.

"Oh, stratanya sama seperti kemarin. Ada dari Jepang sama ada dari luar Jepang," kata Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus kepada pewarta di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024 dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, PSSI dan PT LIB telah resmi menetapkan Liga 1 2024-2025 mulai bergulir pada 9 Agustus 2024. Adapun sebagai duel pembuka, bakal mempertemukan juara Liga 1 2023-2024 dengan kampiun Liga 2 2023-2024 yakni Persib Bandung menghadapi PSBS Biak.

Fakta Wasit Asing di Liga 1

1. Digunakan dalam Beberapa Pertandingan

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan akan menggunakan jasa wasit asing dalam beberapa pertandingan di kompetisi kasta teratas tersebut. "Nanti ada beberapa wasit asing yang akan mulai aktif pada Liga 1 setiap bulannya secara bergantian," kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024, dikutip dari Skor.id.

Ia juga menyebut, akan menggandeng pihak Jepang yang sebelumnya sudah bekerja sama dalam membantu pengawasan pengadil lapangan. "Wasit ini akan diawasi langsung oleh saya, Komite Wasit, yang memang saya sudah menunjuk tim sendiri, dan juga ada bantuan dari Jepang," tambahnya.

2. Menggandeng Wasit dari Negara Lainnya

Ihwal menggandeng Jepang, Ferry Paulus, mengaku tak menutup kemungkinan mengambil wasit asing dari negara lainnya. "Sama seperti kemarin (wasit asing). Ada dari Jepang, sama ada dari luar Jepang," ujar Ferry Paulus, di Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024, dikutip dari Skor.id.

Fenomena wasit asing ini masih melekat di kompetisi kasta tertinggi karena pada Liga 1 2024-2025 dipastikan menerapkan Video Assistant Referee (VAR). Wasit asing nantinya bisa menjadi contoh bagi wasit nasional yang masih beradaptasi untuk memimpin jalannya pertandingan, terutama dengan adanya VAR.

3. Membenahi Kualitas Wasit Indonesia

Menurut Erick, penggunaan wasit asing diperlukan guna membantu membenahi maupun meningkatkan kualitas wasit di Indonesia. Dia mengakui, bahwa saat ini sumber daya manusia wasit Indonesia yang berkualitas masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan kompetisi di dalam negeri.

“Makanya kami dorong lagi, tahun depan kami ingin ada wasit-wasit asing yang tandem. Mau dari Jepang, dari Inggris, dari mana, pokoknya yang tandem. Tetapi kami enggak mau wasit ini yang dari luar negeri dikontrak full setahun. Kenapa? Nanti kena lagi match-fixing", kata Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, 5 April 2024, dikutip dari Skor.id.

4. Kolaborasi PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang

Pada 2023, Erick Thohir mengungkapkan kehadiran wasit Jepang di Liga 1 menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sepak bola Tanah Air. Menurut dia, ini menjadi bagian dari kolaborasi PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang yang telah diteken pada pertengahan 2023.

"Ini adalah sebuah bentuk kerja sama kita untuk meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Tidak sekadar wasit asing memimpin tapi berkolaborasi dengan wasit lokal," ujar dia seperti dikutip dari laman resmi PSSI pada Senin, 11 Desember 2023.

5. Sudah Diterapkan Pada Musim 2023/2024

Penunjukkan wasit asing untuk memimpin pertandingan Liga 1 sejatinya sudah diterapkan pada musim lalu. Tercatat ada dua wasit asal Liga Jepang yang menjadi pengadil lapangan untuk beberapa laga, yakni Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura.

Masing-masing wasit tersebut telah memimpin dua pertandingan Liga 1 musim ini. Yusuke Araki menjadi wasit untuk laga Persis Solo vs Dewa United dan Persita Tangerang vs Persikabo 1973, sementara Futoshi Nakamura mengadili duel Persib Bandung vs Persik Kediri dan Persija Jakarta vs PSS Sleman.

6. Kolaborasi Wasit Asing dan Lokal

Pada musim lalu, PSSI sudah menurunkan wasit asing dan lokal di kompetisi Liga 1. Kala itu, Dua wasit Jepang, Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura, ditunjuk untuk memimpin pertandingan pekan ke-22 Liga 1 pada Minggu, 10 Desember 2023. Araki menjadi wasit untuk laga Persita Tangerang vs Persikabo 1973, sedangkan Nakamura mengadili laga Persib Bandung vs Persik Kediri.

Dalam pertandingan itu, Nakamura dibantu Frengki Fredianto (asisten wasit 1), Muhammad Akbar Jamaluddin (asisten wasit 2), dan Aprisman Aranda (wasit cadangan). Adapun laga Persita vs Persikabo, Araki dibantu oleh Fuad Qohar (asisten wasit 1), Nurhadi (asisten wasit 2), dan Candra (wasit cadangan).

ANTARA

