Prediksi Cile vs Argentina di Copa America 2024 Rabu Pagi WIB: Jadwal Live, Berita Tim, Perkiraan Susunan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Cile vs Argentina akan menjadi duel menarik di babak penyisihan Grup A Copa America 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium, Amerika Serikat, Rabu, mulai 08.00 WIB, dengan disiarkan live di Indosiar dan platform streaming Vidio.

Pertemuan kedua kesebelasan ini akan menjadi babak baru dalam persaingan lama mereka. Cile sebelumnya berhasil menyingkirkan juara Piala Dunia 2022 itu di final Copa America secara beruntun pada 2015 dan 2016.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan timnya telah melupakan kendangan menyakitkan dari final Copa di dua tahun beruntun itu. Di dua laga itu, Lionel Messi kalah dari Cile melalui adu penalti.

"Tidak ada yang tersisa dari final 2016. Sama seperti kami adalah juara dunia, apa yang saya katakan tempo hari, itu sudah berakhir dan sepak bola seperti itu," ucap Scaloni kepada wartawan pada Senin waktu setempat, dikutip dari Reuters.

Pelatih Cile kelahiran Argentina, Ricardo Gareca, ditunjuk sebagai awal tahun ini, menghadapi negara asalnya akan terasa istimewa. Pelatih berusia 66 tahun itu mengincar kemenangan pertamanya melawan juara bertahan, setelah dua kali imbang dan dua kali menelan kekalahan saat memimpin Peru di kualifikasi Amerika Selatan dalam periode 2015-2022.

"Selalu istimewa menghadapi Argentina, bukan sembarang tim nasional," kata dia. "Di luar arti penting Argentina, apa yang diwakilinya, bagi saya secara logis ini selalu istimewa, ini bukanlah bentrokan yang biasa."

Timnas Argentina mencatat kemenangan 2-0 atas Kanada di laga pertamanya. Kedua gol dibuat oleh Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Sedangkan, Cile bermain imbang tanpa gol melawan Peru.

Berita Tim

Terlepas dari arti pentingnya laga melawan Cile, Gareca menegaskan dirinya akan fokus sepenuhnya pada tim asuhannya. Salah satu pemainnya, Diego Valdes, tak bisa menyelesaikan pertandingan karena ditarik di babak pertama pertandingan pembuka Copa America karena cedera.

Victor Davila, Alexis Sanchez dan Erick Pulgar, akan absen karena skorsing pada pertandingan terakhir penyisihan grup jika mendapat kartu kuning saat menghadapi Argentina. Situasi ini tentu menjadi pertimbangan Gareca ketika akan menurunkan mereka.

Di posisi penjaga gawang, Claudio Bravo akan menjadi pemain tertua di Copa America ketika menjalani pertadingan melawan Arentina pada usia 41 tahun 69 hari. Dia menjadi pemain berusia di atas 40 tahun yang menjadi starter di turnamen ini. Dia bisa merayakannya dengan mencatatkan clean sheet.

Sementara, kapten Argentina, Lionel Messi mencetak rekor di Copa America dengan mencatatkan penampilan ke-35 di ajang ini, mengungguli Sergio Livinstone.

Scaloni kembali memanggil Valentin Carboni. Namun, dia dan pemain berusia 19 tahun Alejandro Garnacho tidak diturunkan sebagai pemain pengganti di pertandingan pertama mereka. Enzo Fernandez dari Chelsea juga tak bermain.

Rekor Head-to-Head

Dalam lima pertemuan terakhir mereka, Argentina mencatat dua kemenangan dengan skor tipis. Sementara, tiga lainnya berakhir imbang.

Hasil lima pertandingan terakhir Cile vs Argentina

28/01/22: Cile vs Argentina 1-2

15/06/21: Argentina vs Cile 1-1

04/06/21: Argentina vs Cila 1-1

06/09/19: Cile vs Argentina 0-0

06/07/2019: Argentina vs Cile 2-1

Perkiraan Susunan Pemain

Cile: Bravo; Isla, Lichnovsky, Diaz, Suazo; Echeverria, Pulgar; Davila, Sanchez, Diaz; Vargas

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Acuna; Di Maria, De Paul, Lo Celso, Mac Allister; Messi, Alvarez

Prediksi Pertandingan Cile vs Argentina

Timnas Argentina yang diperkuat megabintang Lionel Messi disertai perpaduan pemain senior berpengalaman dan sederet pemain muda, tampil apik saat mengalahkan Kanada, meski banyak membuang peluang gol. Tim asuhan Lionel Scaloni ini diperkirakan bisa meraih kemenangan keduanya sat mereka berupaya mempertahankan gelar juara di Copa America 2024. Namun, pertandingan kemungkinan berakhir dengan skor tipis.

