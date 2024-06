Timnas U-16 Indonesia Hadapi Australia di Semifinal Piala AFF U-16 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-16 Indonesia akan menghadapi Australia pada babak semifinal Piala AFF U-16 2024 atau ASEAN U-16 Boys Championship. Hal itu dipastikan menyusul keberhasilan Socceroos mengalahkan Timor Leste pada laga terakhir grup C, Sabtu, 29 Juni.

Australia berpesta gol ke gawang Timor Leste dengan kemenangan 12-0. Anthony Stipe Didulica menjadi bintang kemenangan tim dengan torehan quattrick-nya, disusul Quin Macnicol yang menorehkan hattrick. Sementara sisa gol lainnya dicetak James Houridis (dua gol), Nickolas Gustavo Alfaro, dan Jordan Graoroski.

Dengan hasil tersebut, Australia dipastikan lolos ke semifinal sebagai juara grup C usai mengoleksi tujuh poin dari hasil dua kali menang dan satu kali imbang. Berdasarkan bagan turnamen, juara grup C bakal menghadapi juara grup A yang ditempati oleh Timnas U-16 Indonesia. Sementara semifinal lainnya Vietnam sebagai juara grup B dengan Thailand yang menjadi runner up terbaik dari grup C.

Timnas U-16 Indonesia sebelumnya tampil perkasa sepanjang fase grup dengan menyapu bersih tiga pertandingan yang dijalani. Garuda Muda tercatat membuat 12 gol dan hanya kebobolan satu gol. Mierza Firjatullah menjadi pemain yang paling menonjol dengan mencetak empat gol dan menjadi top skor sementara turnamen.

Pelatih Nova Arianto sebelumnya tidak memikirkan siapa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-16 di babak semifinal. Ia menegaskan bahwa fokus utama mereka pada ajang ini bukan mengejar gelar juara, tapi mematangkan pola permainan dalam setiap pertandingan yang dijalani.

"Fokus kami sebenarnya bukan juara. Menjadi juara itu target kami yang kesekian. Tapi saya bilang bagaimana pemain bisa berproses di setiap pertandingannya. Kami belum berpikir siapa lawan kami di semifinal karena saya sampaikan kepada pemain adalah kami akan fokus dalam setiap pertandingannya dan bersyukur akhirnya lolos ke semifinal," ujar dia dalam sesi jumpa pers usai melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 27 Juni.

Duel Timnas U-16 Indonesia vs Australia pada babak semifinal Piala AFF U-16 2024 dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Senin, 1 Juli 2024 mulai pukul 20.00 WIB. Partai semifinal lain, Vietnam U-16 vs Thailand U-16 akan digelar pada hari yang sama, dengan jadwal kick-off lebih awal, 15.00 WIB.

