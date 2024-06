Jadwal dan Preview Inggris vs Slovakia di Babak 16 besar Euro 2024 Minggu Malam Ini 30 Juni

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Inggris vs Slovakia akan hadir pada pertandingan babak 16 besar Euro 2024. Kedua tim akan berhadapan di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Minggu, 30 Juni 2024, milai 23.00 WIB.

Aksi kedua tim akan disiarkan langsung RCTI, dan live streaming-nya bisa disimak lewat Vision+.

Timnas Inggris tampil sebagai juara Grup C sedangkan Slovakia peringkat ketiga Grup E, yang lolos melalui jalur empat peringkat ketiga terbaik grup. Mereka memiliki rapor yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Slovakia dalam fase grup.

Namun Gareth Southgate, pelatih Inggris, tidak mau meremehkan lawan. “Slovakia melakukan tekanan tinggi, mereka agresif dalam bertahan. Anda harus menemukan cara untuk menerobos tekanan itu, jadi ini akan menjadi ujian terberat yang mungkin terjadi,” ujar dia.

“Ini ujian sesungguhnya, bagian yang menarik (dari turnamen). Ini adalah bagian yang tidak dapat diprediksi siapa pun, dan kami perlu menemukan level berikutnya, yang kami yakini kami bisa.”

“Kami datang ke sini bukan hanya untuk keluar dari grup untuk mencoba memenangkan turnamen.”

“Kami harus bermain di level yang cukup tinggi untuk mengalahkan lawan yang sangat, sangat kuat," Southgate menegaskan.

Inggris mungkin tidak bermain pada level terbaiknya dalam fase grup Euro 2024, namun kenyataannya The Three Lions nyaman memuncaki Grup C tanpa terkalahkan melawan Serbia, Denmark, dan Slovenia.

Southgate sedang mencari cara terbaik untuk menggabungkan kelompok pemain bintang yang sangat bertalenta yang ia miliki.

Bek Inggris, Kieran Trippier, menegaskan, meskipun belakangan banyak mendapat kritikan, Inggris tetap berbahaya bagi lawan-lawannya.

"Kami bisa lebih agresif dalam menekan dan menciptakan lebih banyak peluang. Terutama ketika Anda melihat kualitas di tim kami," kata Trippier menegaskan.

Slovakia siap membuyarkan impian Inggris untuk lolos ke perempat final. Slovakia telah mengalahkan tim kuat Belgia dengan kemenangan mengejutkan 1-0 di Grup E lalu. Hasil imbang yang menegangkan melawan Rumania pada pekan ke-3 memastikan kelolosan mereka ke 16 besar.

Pasukan Francesco Calzona kini memimpikan tempat di 8 besar untuk pertama kalinya dalam turnamen besar sejak negara itu merdeka pada 1993.

"Saya yakin kami akan sekali lagi menyenangkan pendukung kami dengan semangat juang kami," demikian janji bek Slovakia, Peter Pekarik.

"Jika Slovakia meraih kemenangan kami akan menjadi makin terkenal," kata Pekarik menambahkan.

Pelatih Slovakia, Francesco Calzona, mengakui Inggris bersama Portugal dan Spanyol merupakan salah satu favorit juara untuk turnamen ini.

“Inggris akan menjadi lawan yang tangguh. Tapi kami telah mencapai babak 16 besar dan akan mencoba untuk maju lebih jauh dengan permainan kami.”

“Ini tidak mudah, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya dengan baik dan kami ingin membuat para penggemar bahagia lagi.

“Sulit untuk mengatakan di mana kami bisa mencapainya dan di mana batasan kami," kata Calzona.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Timnas Inggris: Tanda tanya besar Inggris adalah apakah Phil Foden akan kembali dari kelahiran anak ketiganya tepat waktu untuk berlatih dan siap tanding? Gelandang Manchester City ini tampil baik saat lawan Slovenia, Gareth Southgate akan selalu memberinya kesempatan.

Jika Foden absen lawan Slovakia, Anthony Gordon bisa masuk di sayap kiri. Ia jadi salah satu dari banyak pemain, bersama Kobbie Mainoo dan Cole Palmer, yang aksinya ditunggu-tunggu.

Luke Shaw mulai fit, tapi ia terakhir bermain pertengahan Februari 2024. Southgate mungkin lebih suka menggunakan laga Inggris vs Slovakia ini sebagai pertandingan comeback-nya dari bangku cadangan, jika Shaw dianggap cukup siap.

Timnas Slovakia: Slovakia membuat satu perubahan pada susunan pemain mereka dalam laga lawan Rumania saat David Strelec menggantikan Robert Bozenik di lini depan. Pelatih Francesco Calzona telah menurunkan starting XI yang sama untuk tiap pertandingan dan selalu tampil baik.

Milan Skriniar dari Paris Saint-Germain memimpin pertahanan di belakang trio lini tengah Juraj Kucka yang berusia 37 tahun, Stanislav Lobotka, dan Ondrej Duda.

Perkiraan Susunan Pemain

Inggris (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Pelatih: Gareth Southgate.

Slovakia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin

Pelatih: Francesco Calzona.

Head-to-Head: Lima Pertemuan Terakhir

11/06/2003 Slovakia 1-2 Inggris – Kual. Euro 2004

28/03/2009 Inggris 4-0 Slovakia – Uji Coba

20/06/2016 Slovakia 0-0 Inggris – Euro 2016

04/09/2016 Slovakia 0-1 Inggris – Kual. Piala Dunia 2018

04/09/2017 Inggris 2-1 Slovakia – Kual. Piala Dunia 2018.

