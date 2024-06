Hasil Euro 2024: Timnas Spanyol Akhiri Mimpi Georgia, Lolos ke Perempat Final setelah Menang 4-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Spanyol lolos ke babak perempat final Euro 2024 setelah mengalahkan Georgia dengan skor 4-1 di RheinEnergieStadion, Cologne, Jerman, Senin dinihari WIB, 1 Juli.

Mereka tampil dominan dan unggul berkat gol-gol Rodri (39'), Fabian Ruiz (51'), Nico Williams (75'), dan Dani Olmo (83'). Mereka bangkit setelah kebobolan oleh gol bunuh diri Robin Le Normand (18').

Pemain Spanyol Dani Olmo mencetak gol ke gawang Georgia dalam pertandingan babak 16 besar Euro 2024 di Stadion Cologne, Cologne, 1 Juli 2024. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Spanyol, yang pernah juara tiga kali, terlalu sempurna bagi tim debutan Georgia. Mereka memiliki rekor sempurna dan tak terkalahkan dalam empat laga yang dijalaninya di Euro 2024 ini.

Pelatih Luis de la Fuente kembali menurunkan pemain pilihan pertamanya ke dalam susunan pemain inti setelah melakukan 10 perubahan di pertandingan terakhir grup. Sedangkan Georgia tetap turun dengan tim seperti saat meraih kemenangan mengejutkan atas Portugal (2-0) pada laga sebelunya..

Spanyol tampil dominan sejak awal pertandingan dan hampir saja unggul setelah lima menit pertandingan berjalan. Kala itu umpan silang Dani Carvajal dari sisi kanan diteruskan Pedri, yang memaksa Giorgi Mamardashvili untuk melakukan penyelamatan.

Williams nyaris mencetak gol setelahnya ketika tendangannya yang mengarah ke gawang masih melebar dari sasaran. Namun, Georgia mengejutkan Spanyol dan unggul lebih dulu saat Georges Mikautadze melepaskan umpan silang yang membentur Le Normand dan memantul ke dalam gawang.

Pemain Spanyol Robin Le Normand mencetak gol bunuh diri saat melawan Georgia dalam pertandingan babak 16 besar Euro 2024 di Stadion Cologne, Cologne, 1 Juli 2024. REUTERS/Heiko Becker

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Spanyol tetap tenang dan menyamakan kedudukan di menit ke-39 saat Williams memberikan umpan kepada Rodri, yang melepaskan tendangan mendatar ke pojok gawang. Mereka mengubah kedudukan menjadi 2-1 enam menit setelah jeda ketika umpan silang melengkung dari Lamine Yamal berhasil ditanduk oleh Fabian Ruiz.

Williams memupuskan harapan Georgia untuk bangkit dengan tendangan keras di menit ke-75, sebelum pemain pengganti Dani Olmo melengkapi kemenangan dengan tujuh menit tersisa.

Pemain Spanyol Rodri mencetak gol ke gawang Georgia dalam pertandingan babak 16 besar Euro 2024 di Stadion Cologne, Cologne, 1 Juli 2024. REUTERS/Fabian Bimmer

Pada laga ini, Lamine Yamal jadi pemain termuda sepanjang sejarah Euro yang bermain di babak gugur, berusia 16 tahun 353 hari. Sedangkan Rodri terpilih menjadi Man of the Match alias Pemain Terbaik Laga Spanyol vs Georgia.

Di babak perempat final, Timnas Spanyol akan ditantang tuan rumah Jerman pada Jumat, 5 Juli 2024 di MHPArena, Stuttgart.

Pilihan Editor: Analisis Euro 2024: Ini Faktor Pembeda yang Membuat Timnas Swiss Bisa Menyingkirkan Juara Bertahan Italia