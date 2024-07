Final Euro 2024 Spanyol vs Inggris Bakal Dipimpin Francois Letexier yang Pernah Jadi Wasit Laga Timnas U-23 Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Wasit UEFA resmi mengumumkan Francois Letexier sebagai wasit yang akan memimpin pertandingan final Euro 2024 antara Spanyol vs Inggris, Senin dinihari WIB, 15 Juli 2024. Pria 35 tahun asal Prancis itu diketahui pernah menjadi wasit untuk laga Timnas U-23 Indonesia.

Letexier merupakan wasit yang mengadili pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas U-23 Indonesia vs Guinea pada Kamis, 9 Mei lalu. Kala itu, banyak keputusan yang dianggap kontroversial hingga membuat pelatih Shin Tae-yong dan para pemain lain naik pitam.

Pada pertandingan tersebut Skuad Garuda dikalahkan dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal Ilaix Moriba. Salah satu keputusan Letexier yang memicu amarah Shin Tae-yong adalah ketika dia menunjuk titik putih usai Alfeandra Dewangga dinilai melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pelatih asal Korea Selatan itu melayangkan protes keras hingga diganjar dua kartu kuning dan tak bisa mendampingi tim sampai pertandingan selesai.

Di final Euro 2024, Letexier akan didampingi dua asisten wasit asal Prancis lainnya, yakni Cyril Mugnier dan Mehdi Rahmouni. Sementara itu untuk fourth official adalah Szymon Marciniak dari Polandia. Kemudian posisi wasit utama Video Assistant Referee (VAR) Jerome Brisard dan asisten wasit VAR Delajod dari Prancis, lalu didukung oleh Massimiliano Irrati asal Italia.

Letexier merupakan wasit kelahiran Beedee, Prancis pada 23 April 1989. Hingga saat ini, dia telah memimpin 313 pertandingan dengan total 49 kartu merah dikeluarkan. Wasit yang reguler menjadi pengadil di laga Ligue 1 Prancis ini telah mengadili 65 pertandingan resmi UEFA sepanjang kariernya, termasuk Liga Champions, Liga Europa, UEFA Conference League.

Duel Spanyol vs Inggris bukan menjadi laga Euro 2024 yang pertama dipimpin Letexier. Sebelumnya, dia telah mengadili pertandingan pembuka Jerman vs Skotlandia, dua partai penyisihan grup Denmark vs Serbia dan Kroasia vs Albania, serta laga babak 16 besar yang mempertemukan Spanyol vs Georgia.

Berikut deretan tim wasit untuk pertandingan Spanyol vs Inggris di final Euro 2024:

Wasit Utama: Francois Letexier (Prancis)

Asisten Wasit: Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Prancis)

Fourth Official: Szymon Marciniak (Polandia)

Asisten Wasit Cadangan: Tomasz Listkiewcz (Polandia)

Wasit VAR: Jerome Brisard (Prancis)

Asisten Wasit VAR: Willy Delajod (Prancis)

Pendukung VAR: Massimiliano Irrati (Italia)

