Rekap Hasil Piala AFF U-19 2024: Timnas Australia Lolos ke Semifinal, Vietnam Kalahkan Laos 4-1

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Australia U-19 menang dengan skor tipis 1-0 atas Myanmar pada laga terakhir penyisihan Grup B Piala AFF U-19 2024. Hasil ini memastikan Australia melaju ke babak semifinal Piala AFF U-19 2024 atau ASEAN U-19 Boys Championship.

Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Rabu sore, 24 Juli 2024, kedua tim langsung memberikan permainan impresif sejak awal pertandingan. Jual beli serangan pun tak terelakkan.

Beberapa kali pemain dari kedua tim, yakni Adam Burgarija dari Australia dan Win Pyae Maung dari Myanmar membuat peluang di area kotak penalti masing-masing lawan.

Australia baru bisa unggul lewat sundulan Medin Memeti pada menit ke-35. Berawal dari tendangan bebas yang diambil oleh Adam Burgarija, bola membentur mistar gawang Myanmar dan Memeti yang berada di depan gawang Saw Kyaw Khan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Di penghujung babak pertama justru pemain belakang Myanmar Phyo Pyae Sone diberikan kartu merah setelah melanggar salah satu pemain Australia pada menit ke-45+1. Hingga wasit meniup peluit tanda turun minum skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan Australia.

Pada babak kedua, Myanmar yang hanya bermain dengan 10 pemain tetap memilih menyerang pertahanan Australia dalam lima menit pertama.

Namun, Dylan Paul dan kawan-kawan juga menunjukkan taringnya sebagai juara sementara Grup B. Terbukti dua kali anak asuh Aung Naing harus berjibaku menahan gempuran Australia setelah Luke Anthony menendang bola ke arah gawang dan membentur mistar.

Tidak sampai situ, setelah bola membentur mistar gawang, giliran Memeti menendang bola namun berhasil dihalau oleh pemain belakang Myanmar Lat Wai Phone yang sigap langsung menyelamatkan gawang.

Pada menit ke-53, tim berjuluk Young Socceroos memiliki peluang menggandakan keunggulan melalui sepakan Memeti, namun dianulir wasit karena dianggap offside. Meskipun Myanmar kemudian bermain lebih defensif, namun sesekali melakukan serangan balik yang mampu mengancam pertahanan Australia.

Hingga wasit asal Thailand Songkraan Bunmeekiart meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Australia. Pada laga Grup B lainnya, Vietnam U-19 berhasil mengalahkan lawannya Laos dengan skor telak 4-1.

Dari hasil kedua pertandingan, Australia berhak menempati peringkat pertama Grup B dengan total sembilan poin. Di semifinal, anak asuh Trevor Morgan itu akan bertemu peringkat kedua Grup C yang akan berlangsung antara Malaysia lawan Thailand pada Kamis, 25 Juli 2024, pukul 15.00 WIB. Myanmar harus puas menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi dua poin, disusul Laos dengan satu poin.

Susunan Pemain

Timnas Myanmar U-19:

Saw Kyaw Khan No (PG), Lat Wai Phone, Samuel Ngai Kee, Naing Win Tun, Swan Htet (C), Min Maw Oo, Win Pyae Maung, Shine Wanna Aung, Tun Tun Thein, Phyo Pyae Sone, Hlwan Htet Tun

Pelatih: Aung Naing

Timnas Australia U-19:

Max Domenic Vartuli (PG), Ben Ryan Van Dorssen, Lucas Herrington, Pearson Kasawaya, Kavian Rahmani, Luke Anthony Vickery, Zane Sam Helweh, Medin Memeti, Xavier Nicholas Stella, Adam Bugarija, Dylan Paul Leonard (C)

Pelatih: Trevor Morgan

VIETNAM KALAHKAN LAOS 4-1

Timnas Vietnam mencukur Laos dengan skor 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala AFF U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Anak asuh pelatih Hua Hien Vinh mendominasi laga sejak awal dan mereka langsung membuka keunggulan pada menit ke-5 melalui tap in mudah Nguyen Hoang Anh.

Pada menit ke-21, Vietnam menambah keunggulan mereka ketika tendangan jarak jauh Hoang Quang Dung tak sanggup diamankan kiper Laos Soulisak Manpaseuth. Setelah unggul dua gol, pertahanan Vietnam lengah ketika back pass bek mereka Nguyen Quoc Khanh kepada kiper tak sempurna.

Hal ini lalu dimanfaatkan Peeter Phanthavong yang kemudian mencuri bola dengan cepat dan melewati kiper Pham Dinh Hai sebelum memasukkan bola ke gawang yang sudah kosong. Laos memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dan skor ini bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, The Golden Stars berusaha mencuri gol untuk mengamankan tiga poin perdana mereka. Usaha Vietnam baru tercipta pada menit ke-77 melalui aksi kapten mereka Nguyen Cong Phuong yang mengecoh satu pemain terlebih dahulu sebelum menaklukkan Soulisak Manpaseuth untuk ketiga kalinya.

Enam menit kemudian, setelah mencatatkan namanya ke papan skor, Nguyen Cong memberikan assist cantik untuk gol keempat timnya yang dicetak pemain pengganti Phung Van Nam. Di sisa laga, tak ada gol tambahan tercipta dan skor 4-1 untuk kemenangan Vietnam menjadi skor akhir laga.

Kemenangan ini membawa Vietnam mengakhiri Grup B Piala AFF U-19 2024 di posisi kedua dengan empat poin, selisih lima poin dari Australia U-19 yang lolos ke semifinal sebagai pemuncak klasemen dengan sembilan poin.