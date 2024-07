Pembagian Grup Liga 2 2024-2025, Termasuk Format Kompetisi dan Regulasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), operator kompetisi sepak bola Tanah Air, telah menggelar Manager Meeting untuk penyelenggaraan Liga 2 2024-2025 pada Kamis, 25 Juli 2024. PSSI dan sejumlah perwakilan klub peserta Liga 2 menyepakati sejumlah aspek kompetisi seperti format, regulasi, dan pembagian grup.

Format Liga 2 2024-2025 dipastikan tidak memakai rancangan baru yang awalnya sudah diedarkan, yakni dibagi tiga grup yang pemuncak klasemennya langsung promosi. Kopetisi akan memakai format mirip dengan musim lalu. Setiap tim terbagi ke berbagai fase sebelum menentukan tiga klub yang berhak meraih tiket promosi ke Liga 1.

Sebanyak 26 tim peserta kompetisi sepak bola kasta kedua di Indonesia akan dibagi ke dalam tiga grup pada babak pendahuluan. Ada Grup 1 atau Grup Barat dan Grup 2 atau Grup Tengah yang bakal berisikan sembilan tim, dan Grup 3 atau Grup Timur akan dihuni oleh delapan tim.

Tiga tim posisi teratas di klasemen akhir Grup 1 dan Grup 2 bakal lolos ke babak 8 besar Liga 2 2024-2025, sedangkan sisanya lanjut ke babak play-off degradasi. Untuk Grup 3, hanya dua tim yang berada di peringkat teratas klasemen akhir yang melaju ke babak 8 besar, sehingga yang ke babak play-off degradasi sama; enam tim.

Pada babak delapan besar Liga 2 2024-2025, para peserta dibagi lagi ke dalam dua grup dan bakal bersaing dengan sistem double round robin, bertanding kandang dan tandang. Tim peringkat satu dan tiga Grup 1 segrup dengan peringkat dua Grup 2 dan Grup 3. Sedangkan posisi satu dan tiga Grup 2 berhadapan dengan posisi satu Grup 2 dan Grup 3.

Dua tim teratas pada klasemen akhir grup babak 8 besar Liga 2 2024-2024 melaju ke babak final atau final four, diadu silang untuk memperebutkan tiga tiket promosi. Sementara itu, pada babak play-off degradasi, 18 tim akan dibagi ke dalam empat grup dan memainkan pertandingan kandang dan tandang, sistem double round robin.

Dua grup berisikan empat tim dan dua tim posisi terbawah klasemen akhir terdegradasi ke Liga 3. Dua grup lainnya berisi lima tim, tiga peringkat terbawah turun kasta.

Regulasi Liga 2 2024-2025

Untuk regulasi yang sudah disepakati pada Manager Meeting, setiap klub Liga 2 2024-2025 mendaftarkan minimal 18 pemain dan maksimal 35 pemain dalam timnya. Di dalamnya harus ada setidaknya lima pemain U-21 atau paling lambat kelahiran 1 Januari 2005, serta maksimal terdapat tiga pemain asing.

Terdapat dua periode bursa transfer di Liga 2 2024-2025. Periode pertama terjadi pada 12 Juni 2024 sampai 3 September 2024, dan periode kedua berlangsung pada 19 Desember 2024 hingga 15 Januari 2024.

Selain itu, hanya babak final atau final four yang memakai sistem pertandingan single match, selebihnya atau pada babak lain memainkan laga home and away.

Pembagian Grup Babak Pendahuluan Liga 2 2024-2025

Grup 1:

Persiraja Banda Aceh

PSMS Medan

PSPS Riau

Sriwijaya FC

PSKC Cimahi

Persikota Tangerang

Dejan FC Depok

Persikabo 1973

FC Bekasi City

Grup 2:

Persikas Subang

Persekat Tegal

Bhayangkara FC

Persijap Jepara

Persiku Kudus

Persipa Pati

PSIM Yogyakarta

Nusantara United

Adhyaksa Farmel

Grup 3:

Rans Nusantara FC

Persibo Bojonegoro

Persela Lamongan

Gresik United

Deltras FC

Persipal Palu

Persewar Waropen

Persipura Jayapura

