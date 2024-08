Hasil Kualifikasi Liga Europa 2024-2025: Ajax dan Braga Maju ke Babak Play-off, Simak Jadwal Laga Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan ronde ketiga kualifikasi Liga Europa 2024/2025 telah dimainkan pada Jumat dinihari WIB, 16 Agustus 2024. Ajax Amsterdam hingga Braga memastikan diri melaju ke babak play-off penyisihan kejuaraan ini setelah menyingkirkan lawan-lawannya.

Menurut laman resmi UEFA, Jumat, Ajax sukses melaju ke babak play-off setelah mengalahkan wakil Yunani Panathinaikos lewat adu tendangan penalti 13-12 seusai agregat sama kuat 1-1 di Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam.

Pada pertandingan tersebut, Panathinaikos mampu unggul dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Tete. Hasil ini membuat laga berlanjut ke waktu tambahan hingga adu penalti.

Pekan lalu, Ajax meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 di kandang Panathinaikos di Stadion Olympic, Athena, berkat gol semata wayang yang dicetak oleh Steven Berghuis.

Sementara itu, wakil Portugal SC Braga mampu melaju ke babak play-off setelah mengalahkan wakil Swiss Servette dengan skor 2-1 di Stadion Stade de Geneve, Jenewa.

Setelah bermain imbang tanpa gol ketika leg pertama dihelat di Portugal pekan lalu, Braga dapat menorehkan kemenangan berkat gol Amine El Ouzzani dan Roberto Fernandez, sementara Servette sempat memperkecil ketertinggalan lewat Dereck Kutesa.

Selanjutnya pada babak play-off Europa League, Braga akan berhadapan dengan perwakilan Austria Rapid Vienna, sedangkan Ajax berjumpa wakil Polandia Jagiellonia Bialystok.

Leg pertama babak play-off dijadwalkan akan digelar pada Kamis, 22 Agustus nanti. Sementara, leg kedua dilangsungkan satu pekan setelahnya.

Berikut hasil ronde ketiga kualifikasi Liga Europa 2024/2025, Jumat dini hari WIB:

The New Saints 0 - 0 Petrocub (1-1)

RFS 7 - 0 UE Santa Colorna (9-0)

Rapid Vienna 2 - 0 Trabzonspor (3-0)

Lincoln Red Imps 2 - 1 Dinamo Minsk (2-3)

Viktoria Plzen 1 - 0 Kryvbas (3-1)

IF Elfsborg 2 - 0 Rijeka (3-1)

Cercle Brugge 1 - 0 Molde (1-3)

Ajax 0 - 1 Panathinaikos (1*-1)

Lugano 2 - 2 Partizan (3-2)

Maccabi Tel-Aviv 3 - 0 Panevezys (5-1)

Servette 1 - 2 Braga (1-2)

Borac 3 - 1 Kl (4-3)

Shamrock Rovers 3 - 1 Celje (3-2)

Jadwal play-off Liga Europa 2024/25:

Kamis, 22 Agustus

Viktoria Plzen vs Hearts

Dinamo Minsk vs Anderlecht

Ferencvaros vs Borac

Maccabi Tel-Aviv vs Backa Topola

Molde vs IF Elfsborg

Lugano vs Besiktas

Rapid Vienna vs Braga

Ludogorets vs Petrocub

Jagiellonia Bialystok vs Ajax

LASK vs FCSB

RFS vs APOEL

PAOK vs Shamrock Rovers

Kamis, 29 Agustus:

Backa Topola vs Maccabi Tel Aviv

Hearts vs Viktoria Plzen

Petrocub vs Ludogorets

Anderlecht vs Dinamo Minsk

Ajax vs Jagiellonia Bialystok

Shamrock Rovers vs PAOK

FCSB vs LASK

Borac vs Ferencvaros

IF Elfsborg vs Molde

Besiktas vs Lugano

Braga vs Rapid Vienna

APOEL vs RFS

