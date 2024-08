Cristiano Ronaldo Bikin Kanal Youtube dan Langsung Buat Rekor: 90 Menit Dapat 1 Juta Subscriber, Sehari 8,93 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo, meluncurkan saluran YouTube pada hari Rabu, 21 Agustus 2024. Dalam waktu singkat, kanalnya langsung diserbu penonton dan subscriber.

Ronaldo menamai salurannya dengan "UR Cristiano". Dalam deskripsi saluran itu disebutkan bahwa akun itu resmi milik pemain asal Portugal itu. Ada pula plesetan "Siuuu" dalam penjelasannya. "Welcome to UR Cristiano - the official YouTube channel of Cristiano Ronaldo. SIUUUbscribe!"

Ronaldo, yang kini berusia 39 tahun, merupakan salah satu bintang sepak bola terbesar di dunia. Ia telah memenangi lima gelar Ballon D'Or ini kini bermain untuk klub Arab Saudi, Al Nassr.

Ia mengiklankan saluran youtube-nya itu di akun media sosial miliknya. “Penantian telah berakhir. Saluran @YouTube saya akhirnya hadir! SIUUUbscribe dan bergabunglah dengan saya dalam perjalanan baru ini,” tulis dia.

Hingga Kamis pagi, 22 Agustus, saluran Ronaldi ini kebanjiran subscribe. Sebanyak 8,93 juta sudah menjadi pengikut.

Ronaldo sudah mengunggah 19 video dalam rentang 24 jam. Kebanyakan dari postingan itu merupakan video pendek dengan durasi di bawah 3 menit. Ia juga mengunggah video "Short".

Salah satu video yang paling banyak dilihat adalah soal kuis "Mr dan Mrs game" antara Ronaldo dan pasangannya, Georgina Rodriguez". Video berjudul "Discover EVERYTHING about us. Who will win?" ini sudah disaksikan lebih dari 5,6 juta kali.

Dalam video lain, ia memamerkan keberhasilan meraih golden button. Kanalnya menjadi yang tercepat mencapai 1 juta subscriber, hanya dalam tempo 90 menit saja. Video berjudul "The golden button… for my golden kids" itu sudah disaksikan lebih dari 1 juta kali.

REUTERS

