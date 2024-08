Kanal YouTube Cristiano Ronaldo Torehkan Rekor, Bagaimana dengan Saluran Milik Lionel Messi?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo kembali membetot perhatian dengan keberhasilan menyedot banyak subscriber dan penonton lewat kanal YouTubenya yang baru diluncurkan. Banyak pertanyaan muncul di kalangan netizen, bagaimana dengan channel youtube Lionel Messi, yang selalu menjadi rivalnya?

Pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, meluncurkan saluran YouTube pada hari Rabu, 21 Agustus 2024. Saluran dengan nama "UR Cristiano" itu langsung menorehkan rekor 1 juta subscriber dalam waktu 90 menit. Dalam rentang 24 jam, jumlah pengikut itu melonjak menjadi 9 juta lebih.

Lantas bagaimana dengan YouTube Lionel Messi?

Messi sudah lama memiliki saluran YouTube dengan nama "Leo Messi". Kanal milik pemain Timnas Argentina ini diluncurkan sejak 2006.

Hingga kini saluran milik Messi terebut memiliki 2,26 juta subscriber. Jumlah itu berhasil dilewati Ronaldo dalam waktu dua jam saja.

Messi jarang menambah postingan videonya. Ia saat ini sudah mengunggah 207 video, namun yang terbaru dinaikkan 9 bulan lalu. Video tersebut pun menjadi satu-satunya dalam dua tahun terakhir.

Kebanyakan postingan di kanal YouTube Messi ditonton kurang dari 1 juta orang. Namun, ada beberapa yang memiliki view lebih dari 1 juta, bahkan ada yang menapai 4 juga.

Kanal YouTube Messi lebih banyak menampilkan aksi-aksi Messi di lapangan, juga torehan-torehan luar biasa dia dalam kariernya. Ia jarang menampilkan video pribadi, apalagi dengan keluarganya.

Ronaldo justru sebaliknya. Dalam sehari, ia tercatat sudah mengunggah 19 video. Isi video-nya bervariasi, dari kegiatan bersama keluarga hingga pencapaian-pencapain dia di lapangan.

Salah satu video yang paling banyak dilihat adalah soal kuis "Mr dan Mrs game" antara Ronaldo dan pasangannya, Georgina Rodriguez. Video berjudul "Discover EVERYTHING about us. Who will win?" ini sudah disaksikan lebih dari 6 juta kali.

Dalam video lain, ia memamerkan keberhasilan meraih golden button. Kanalnya menjadi yang tercepat mencapai 1 juta subscriber. Video berjudul "The golden button… for my golden kids" itu sudah disaksikan 1,1 juta kali.

