Jadwal Bola Sabtu 24 Agustus 2024: Persija, Man United, Man City, Arsenal, Barcelona, dan Duo Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu, 24-25 Agustus 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia. Selain itu ada pula rangkaian laga Liga Jerman, Liga Prancis, dan MLS.

Liga 1 memasuki pekan ketiga. Pada hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Madura United vs Persita dan Persija Jakarta vs Persis Solo. Keduanya akan disiarkan langsung Indosiar.

Liga Inggris akan memasuki pekan kedua. Malam ini akan hadir banyak laga menarik, termasuk Brighton vs Manchester United, Tottenham Hotspur vs Everton, Manchester City vs Ipswich Town, dan Aston Villa vs Arsenal.

Jadwal Liga Spanyol pekan kedua akan menghadirkan laga Barcelona vs Athletic Bilbao. Liga Italia pekan kedua akan diisi laga Parma vs AC Milan dan Inter Milan vs Lecce. Sedangkan partai Dortmund vs Eintracht Frankfurt akan hadir di Liga Jerman pekan perdana.

Selain jadwal-jadwal di atas, malam ini hingga Minggu pagi juga akan menampilkan pertandingan Liga Prancis dan MLS.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ketiga)

Sabtu, 24 Agustus 2024

15:30 Madura United vs Persita (Indosiar, Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan kedua, live Vidio)

Sabtu, 24 Agustus 2024

18.30 WIB: Brighton Vs Manchester United

21.00 WIB: Tottenham Hotspur Vs Everton

21.00 WIB: Crystal Palace Vs West Ham

21.00 WIB: Southampton Vs Nottingham Forest

21.00 WIB: Fulham Vs Leicester City

21.00 WIB: Manchester City Vs Ipswich Town

23.30 WIB: Aston Villa Vs Arsenal.

Liga Spanyol

(Pekan kedua, live BeIN Sport, Vidio)

Sabtu, 24 Agustus 2024

22:00 WIB Osasuna vs Mallorca.

Minggu, 25 Agustus 2024

00.00 WIB Barcelona vs Athletic

02:30 WIB Espanyol vs Real Sociedad

02:30 WIB Getafe vs Rayo Vallecano.

Liga Italia

(Pekan Kedua, live BeIN Sport/Vidio)

Sabtu, 24 Agustus 2024

23:30 Parma vs AC Milan

23:30 Udinese vs Lazio.

Minggu, 25 Agustus 2024

01:45 Inter Milan vs Lecce

01:45 Monza vs Genoa.

Liga Jerman

(Pekan pertama)

Sabtu, 24 Agustus 2024

23:30 Dortmund vs Eintracht Frankfurt.

Liga Prancis

(Pekan kedua)

Sabtu, 24 Agustus 2024

22:00 Lyon vs Monaco.

Minggu, 25 Agustus 2024

00:00 Lille vs Angers.

MLS

(Pekan ke-26)

Minggu, 25 Agustus 2024

06: 30 Inter Miami vs FC Cincinnati.

