Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Kedua: Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 24-25 Agustus 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kedua. Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan Tottenham Hotspur sama-sama menang.

Manchester United takluk 1-2 saat berlaga di kandang Brighton & Hove Albion, Amex Stadium. Mereka kebobolan oleh gol Danny Welbeck pada babak pertama, lalu menyamakan kedudukan lewat gol Amad Diallo selepas jeda. Gol Joao Pedro di menit akhir pertandingan kemudian menjadi penentu kemenangan Brighton.

Kemenangan ini membawa Brighton menempati posisi kedua klasemen sementara dengan raihan enam angka. Sedangkan MU di posisi ke-11 dengan torehan tiga poin.

Dalam pertandingan lain, Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Ipswich Town di Etihad Stadium. Erling Haaland menjadi bintang dalam kemenangan ini berkat tiga gol yang dicetaknya.

Ipswich sempat unggul lebih dulu lewat gol Ammie Szmodics. City berbalik unggul melalui dua gol (brace) Erling Haaland dan satu gol Kevin De Bruyne di babak pertama. Haaland mencetak gol ketiganya menjelang waktu normal habis.

Hasil ini membuat tim asuhan Pep Guardiola tersebut naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan enam poin. Sedangkan Ipswich berada di peringkat 19 setelah gagal meraih satu poin pun dari dua laga.

Sementara itu, Arsenal mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-0 di Villa Park. Gol Meriam London masing-masing dicetak oleh Leandro Trossard dan Thomas Partey.

Hasil ini membuat skuad asuhan Mikel Arteta menempati peringkat tiga dengan mengemas 6 poin dari dua laga. Sedangkan Villa duduk di posisi 12 dengan tiga poin.

Kemenangan juga diraih Tottenham Hotspur yang menggilas Everton dengan skor 4-0 di Stadion Tottenham Hotspur. Kapten Son Heung-min menjadi pahlawan kemenangan Spurs dengan sumbangan dua gol. Dua gol Spurs lain dicetak Yves Bissouma dan Cristian Romero.

Dengan hasil ini the Lilywhites naik ke peringkat keempat klasemen Liga Inggris setelah mengoleksi empat poin dari dua laga pertama. Everton terbenam sebagai juru kunci tanpa poin.

Rekap Hasil dan Liga Inggris 2024-2025 Pekan Kedua

Sabtu, 24 Agustus 2024

Brighton Vs Manchester United 2-1

Tottenham Hotspur Vs Everton 4-0

Crystal Palace Vs West Ham 0-2

Southampton Vs Nottingham Forest 0-1

Fulham Vs Leicester City 2-1

Manchester City Vs Ipswich Town 4-1

Aston Villa Vs Arsenal 0-2.

Minggu, 25 Agustus 2024

20.00 WIB: Bournemouth Vs Newcastle United

20.00 WIB: Wolverhampton Wanderers Vs Chelsea

22.30 WIB: Liverpool Vs Brentford.

Klasemen Liga Inggris



