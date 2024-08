Liga 1 Pekan Ketiga Tuntas: Simak Rekap Hasil, Klasemen, Top Skor, dan Jadwal Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Borneo FC melanjutkan catatan apik pada awal musim ini dengan menang 2-0 atas tamunya Bali United pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa malam, 27 Agustus 2024.

Ini kemenangan ketiga berturut-turut bagi Pesut Etam musim ini, yang mengantarkan mereka menghuni posisi kedua klasemen. Mereka menjadi satu dari dua tim yang terus menang dalam tiga laga, bersama PSM Makassar yang memuncaki klasemen.

Bagi Bali United, kekalahan ini menghentikan laju dua kemenangan berturut-turut yang membuat Serdadu Tridatu menduduki posisi keenam di klasemen dengan enam poin.

Bali United menciptakan peluang terlebih dahulu melalui sepakan Made Tito dari luar kotak penalti yang ditahan kiper Borneo Nadeo Arga Winata. Borneo membalas lewat Berguinho yang melepaskan sepakan keras tapi tidak tepat sasaran.

Gawang Bali kembali terancam saat Mariano Peralta menanduk bola dari umpan silang kiriman Stefano Lilipaly yang membentur mistar gawang tim tamu. Kiper Bali United Fitrul Dwi Rustapa kemudian melakukan penyelamatan gemilang saat menepis tendangan bebas Stefano Lilipaly.

Pada menit ke-40 Borneo memecah kebuntuan. Tendangan sudut kiriman Lilipaly disambut dengan sundulan akurat bek Christophe Nduwarugira untuk membobol gawang lawan. Borneo unggul 1-0.

Pada awal babak kedua, Borneo kembali mengancam. Leo Gaucho mendapat bola dan melesak masuk kotak penalti Bali, sebelum melepaskan sepakan melebar.

Borneo menggandakan keunggulan pada menit ke-73. Berguinho mengirim umpan tarik kepada Peralta yang tidak terkawal, untuk dengan mudah diselesaikan dengan sepakan masuk ke gawang Fitrul. 2-0 untuk Pesut Etam.

Sebelumnya, PSM Makassar menang 3-1 atas Dewa United. Mereka memuncaki klasemen, dengan nilai sembilan, unggul produktivitas gol dari Borneo FC. Dewa United menghuni urutan ke-13 dengan nilai dua.

Pada pekan ketiga, juara bertahan kembali tertahan untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka bermain 1-1 saat menjamu Arema FC.

Maung Bandung kini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai lima. Arema FC di urutan ke-14 dengan nilai dua.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ketiga

Jumat, 23 Agustus 2024

PSIS Semarang vs PSBS Biak Numfor 1-0

Persebaya vs Barito Putera 2-1.

Sabtu, 24 Agustus 2024

Madura United vs Persita 0-1

Persija Jakarta vs Persis Solo 2-1.

Minggu, 25 Agustus 2024

Persik Kediri vs Malut United 0-0

Persib Bandung vs Arema FC 1-1.

Senin, 26 Agustus 2024

Semen Padang vs PSS Sleman 1-0

PSM Makassar vs Dewa United 3-1.

Selasa, 27 Agustus 2024

Borneo FC vs Bali United 2-0.

