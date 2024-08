Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Keempat dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2024-2025 akan memasuki pekan keempat. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Kamis hingga Minggu, 11-14 September 2024.

Dua tim saat ini masih sempurna: terus menang dalam tiga laga. Mereka adalah PSM Makassar dan Borneo FC.

PSM, yang memuncaki klasemen, akan menjalani laga berat. Mereka akan melawan juara bertahan Persib Bandung, pada Kamis, 11 September 2024.

Namun, mereka sedikit diuntungkan. Selain akan berlaga di kandang, PSM akan melawan Persib yang baru ditahan lawannya dalam dua laga beruntun.

Borneo FC baru akan bermain Jumat, 12 September 2024. Mereka akan berusaha menjaga performa apiknya saat beraksi di markas PSS Sleman.

Jadwal Liga 1 Pekan ketiga juga akan menampilkan laga PSBS Biak Numfor vs Persija Jakarta, Malut United vs Semen Padang, Persis Solo vs Madura United, Barito Putera vs Persik Kediri, dan Persita vs Persebaya.

Jadwal Liga 1 Pekan Keempat

Kamis, 11 September 2024

15:30 Bali United vs Arema FC (Vidio)

15:30 Dewa United vs PSIS Semarang (Vidio)

15:30 PSM Makassar vs Persib Bandung (Indosiar).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jumat, 12 September 2024

15:30 PSS Sleman vs Borneo (Indosiar)

19:00 PSBS Biak Numfor vs Persija Jakarta (Indosiar).

Sabtu, 13 September 2024

15:30 Malut United vs Semen Padang (Indosiar)

19:00 Persis Solo vs Madura United (Indosiar).

Minggu, 14 September 2024

15:30 Barito Putera vs Persik Kediri (Indosiar)

19:00 Persita vs Persebaya (Indosiar).

Top Skor Liga 1

3 gol:

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United).

2 gol:

David da Silva (Persib Bandung)

Tyronne Del Pino (Persib Bandung)

Bruno (Persebaya)

Ryo Matsumura (Persija)

Kenneth Ngwoke (Semen Padang)

Christophe Nduwarugira (Borneo FC).

Pilihan Editor: Begini Kesan dan Harapan Jay Idzes setelah Jadi Pemain Indonesia Pertama yang Tampil di Serie A Liga Italia