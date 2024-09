Preview Irlandia vs Inggris di UEFA Nations League Malam Ini, Awal Era Tim Tiga Singa Tanpa Gareth Southgate

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Republik Irlandia vs Inggris akan tersaji pada pertandingan UEFA Nations League 2024-2025 di Aviva Stadium pada Sabtu, 7 September 2024 pada pukul 23.00 WIB. Ini akan menjadi laga skuad The Three Lions tanpa pelatih Gareth Southgate yang telah mengundurkan diri.

Inggris tergabung di UEFA Nations League B Grup 2, bersama dengan Republik Irlandia, Finlandia, dan Yunani. The Three Lions harus turun kasta ke UEFA Nations League B, setelah pada UEFA Nations League 2022-2023, mereka finis di dasar klasemen Liga A Grup 3.

Ini akan menjadi kesempatan bagi Inggris untuk kembali ke persaingan UEFA Nations League A, jika tampil lebih baik kali ini. Lawan pertama mereka di UEFA Nations League 2024-2025 adalah Republik Irlandia, yang memiliki catatan hanya satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Kemenangan terakhir Irlandia terjadi pada Juni 2024 lalu, ketika mengalahkan Hungaria di pertandingan uji coba. Bagi Skuad Tiga Singa, ini akan menjadi pertandingan perdana sejak kalah 1-2 dari Spanyol pada laga final Euro 2024 (Piala Eropa 2024).

Selain kekalahan dari Spanyol, Inggris meraih tiga kemenangan dan sekali imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Republik Irlandia: Kiper, Max O'Leary dan penyerang Kasey McAteer berharap mendapat kesempatan debut, meski di posisi penjaga gawang kemungkinan tetap akan dijaga Caoimhin Kelleher. Seamus Coleman masih akan dipercaya menjadi kapten tim di usianya yang kini 35 tahun.

Inggris: Tino Livramento, Noni Madueke, Angel Gomes, dan Morgan Gibbs-White kini menjadi empat pemain yang belum pernah tampil di tim senior Inggris. Cole Palmer, Ollie Watkins, hingga Phil Foden tak masuk ke dalam susunan pemain The Three Lions.

Head to Head

52 Pertandingan

35 Inggris menang

12 Imbang

5 Irlandia menang

5 Pertemuan Terakhir

12/11/2020 Inggris 3-0 Irlandia - Persahabatan

07/06/2015 Irlandia 0-0 Inggris - Persahabatan

29/05/2013 Inggris 1-1 Irlandia - Persahabatan

15/02/1995 Irlandia 1-0 Inggris - Persahabatan

27/03/1991 Inggris 1-1 Irlandia - Kualifikasi Euro

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Perkiraan Susunan Pemain Irlandia vs Inggris

Irlandia (4-4-2): Kelleher; Coleman, O'Shea, Collins, Brady; Ogbene, Browne, Smallbone, O'Dowda; Ferguson, Idah

Pelatih: Heimir Hallgrimsson

Inggris (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Colwill; Rice, Mainoo; Saka, Eze, Gordon; Kane

Pelatih: Lee Carsley

Prediksi

Di bawah manajemen dan kepelatihan sebelumnya, laga Irlandia dan Timnas Inggris kerap berakhir imbang. The Three Lions mematahkan rekor tersebut dengan kemenangan yang mungkin dapat mereka ulangi di Stadion Aviva.

Dengan absennya pemain seperti Bellingham, Foden, dan Palmer, Inggris memiliki cukup banyak penyerang untuk menembus lini belakang Irlandia. Tuan rumah sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mengimbangi lini depan Inggris. Lee Carsley kemungkinan bisa memulai perjalanannya bersama Inggris dengan kemenangan. Prediksi: Irlandia 0-3 Inggris.

SKOR.ID | SPORTSMOLE

Pilihan Editor: