Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa Waktu Setempat, Ada Duel Timnas Indonesia Lawan Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 18 tim akan kembali berlaga untuk laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa waktu setempat, 15 Oktober 2024.

Dari Grup A, laga Kirgistan melawan Korea Utara dan Uzbekistan menghadapi Uni Emirat Arab, keduanya akan berlangsung pukul 21.00 WIB. Selang dua jam setelah itu, ada partai Iran vs Qatar.

Beralih ke Grup B, laga Korea Selatan melawan Irak di Stadion Yongin Mireu akan mengawali pertandingan grup ini. Duel kedua kesebelasan ini dijadwalkan pukul 18.00 WIB. Lalu, pukul 23.00 WIB, dua pertandingan akan tersaji, yakni Yordania vs Oman dan Palestina vs Kuwait.

Ke Grup C, Jepang akan meladeni Australia di Stadion Saitama pada pukul 17.35 WIB. Setelah laga tersebut selesai, ada pertandingan Cina menjamu Timnas Indonesia di Stadion Pemuda Qingdao pada pukul 19.00 WIB.

Terakhir, pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu pukul 01.00 WIB, 16 Oktober 2024, Arab Saudi, tim yang baru saja menelan kekalahan dari Jepang, akan melawan Bahrain di Stadion Utama Kota Olahraga Raja Abdullah.

Dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan, Indonesia dan lima negara lainnya, Uzbekistan, Iran, Korea Selatan, Irak, dan Jepang menjadi tim-tim yang belum terkalahkan.

Rekor paling sempurna dipegang oleh Jepang yang memenangkan tiga pertandingan. Tim Samurai Biru ini mencetak 14 gol, dan belum kebobolan sama sekali.

Setelah memainkan semua pertandingan, dua tim teratas dari setiap grup pada putaran ketiga akan melaju otomatis ke Piala Dunia 2026 yang dimainkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Peringkat tiga dan keempat akan merebutkan tiket tersisa di putaran keempat, sedangkan peringkat kelima dan keenam akan gugur.

Berikut jadwal lengkap laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

Grup A

Selasa, 15 Oktober 2024

Kirgistan vs Korea Utara di Stadion Spartak, pukul 21.00 WIB

Uzbekistan vs Uni Emirat Arab di Stadion Milliy, pukul 21.00 WIB

Iran vs Qatar di Stadion Rashid, pukul 23.00 WIB.

Grup B

Selasa, 15 Oktober 2024

Korea Selatan vs Irak di Stadion Yongin Mireu, pukul 18.00 WIB

Yordania vs Oman di Stadion Internasional Amman, pukul 23.00 WIB

Palestina vs Kuwait di Stadion Jassim bin Hamad, pukul 23.00 WIB.

Grup C

Selasa, 15 Oktober 2024

Jepang vs Australia di Stadion Saitama, pukul 17.35 WIB

China vs Indonesia di Stadion Pemuda Qingdao, pukul 19.00 WIB.

Rabu, 16 Oktober 2024

Arab Saudi vs Bahrain di Stadion Utama Kota Olahraga Raja Abdullah, pukul 01.00 WIB.

