Hasil Bola UEFA Nations League Selasa Dinihari 15 Oktober 2024: Prancis Kalahkan Belgia 2-1, Jerman Tekuk Belanda 1-0, Italia vs Israel 4-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa dinihari, 15 Oktober 2024, menampilkan pertandingan pekan keempat UEFA Nations League. Timnas Prancis mengalahkan Belgia, Jerman menekuk Belanda, dan Italia menang atas Isreal.

Prancis menang 2-1 atas tuan rumah Belgia dalam pertandingan Liga A Grup 2 di Brussel. Kedua gol Les Bleus dicetak Randal Kolo Muani, salah satunya dari titik penalti. Gol Belgia diceploskan Lois Openda.

Dari grup sama, Italia menang 4-1 saat menjamu Israel. Bek Italia, Giovanni Di Lorenzo, mencetak dua gol, dengan dua gol lain diceploskan Mateo Retegui (penalti) Davide Frattesi. Gol Israel didapat dari Mohammad Abu Fani.

Hasil ini mengantar tim asuhan Luciano Spalletti itu menapakkan satu kakinya di babak perempat final. Mereka tetap berada di puncak klasemen Liga A Grup Dua dengan 10 poin. Mereka unggul satu poin atas Prancis. Belgia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Israel belum meraih angka.

Italia membutuhkan setidaknya satu poin dari dua pertandingan grup yang tersisa untuk memastikan satu tempat di babak selanjutnya. Dua tim teratas lolos ke babak perempat final yang akan dimainkan pada bulan Maret tahun depan.

Sementara itu, gelandang Jerman, Jamie Leweling, menikmati debut internasional yang luar biasa. Ia mencetak gol untuk mengantar Tim Panser menang 1-0 atas tamunya, Belanda, dalam pertandingan Grup A3.

Gol pemain 23 tahun ini menjadi lebih spesial karena sekaligus memastikan Jerman lolos ke babak perempat final. Mereka mengemas nilai 10 poin. Dengan dua laga tersisa mereka sudah unggul 5 angka dari Belanda dan Hungaria.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jerman dipastikan akan tetap bertahan di dua besar klasemen karena Belanda dan Hungaria akan bertemu dalam laga berikutnya.

Hasil UEFA Nations League Seasa dinihari, 15 Oktober 2024:

Belgia vs Prancis 1-2

Jerman vs Belanda 1-0

Italia vs Israel 4-1

Bosnia Herzegovina vs Hungaria 0-2

Islandia vs Turki 2-4

Estonia vs Swedia 0-3

Ukraina vs Republik Cek 1-1

Wales vs Montenegro 1-0.

Jadwal Rabu, 16 Oktober 2024

01.45 WIB Polandia vs Kroasia

01.45 WIB Spanyol vs Serbia

01.45 WIB Kosovo vs Siprus

01.45 WIB Swiss vs Denmark

01.45 WIB Skotlandia vs Portugal

01.45 WIB Belarusia vs Luksemburg

01.45 WIB Irlandia Utara vs Bulgaria

01.45 WIB Lithuania vs Rumania.

Pilihan Editor: Prediksi Cina vs Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Jadwal Live, H2H, Berita Terkini, Perkiraan Susunan Pemain