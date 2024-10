Jadwal Bola Akhir Pekan, 19-20 Oktober 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Arab Saudi, MLS, dan Liga 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada akhir pekan ini, 19-20 Oktober 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada juga Liga Arab Saudi dan MLS Amerika.

Dari Liga Inggris akan tersaji rangkaian laga pekan kedelapan. Salah satu laga besar yang akan dinantikan suporter adalah Liverpool vs Chelsea FC. Selain itu ada pertandingan Manchester United vs Brentford, Bournemouth vs Arsenal, dan Wolverhampton vs Manchester City.

Liga Spanyol akan menampilkan Celta de Vigo vs Real Madrid dan Barcelona vs Sevilla. Liga Italia diisi Roma vs Inter, AC Milan vs Udinese, dan Juventus vs Lazio.

Di Liga Jerman, Bayern Munchen menjamu Stuttgart. Laga PSG vs Strasbourg jadi laga unggulan di Liga Prancis. Sedangkan aksi Al Nassr dan Inter Miami akan hadir di Liga Arab Saudi dan MLS Amerika Serikat.

Selain laga-laga dari luar negeri tersebut, dari Indonesia juga akan bergulir rangkaian laga pekan kedelapan Liga 1.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Vidio)

Sabtu, 19 Oktober 2024

18:30 Tottenham Hotspur vs West Ham United

21:00 Fulham vs Aston Villa

21:00 Ipswich Town vs Everton FC

21:00 Manchester United vs Brentford

21:00 Newcastle United vs Brighton

21:00 Southampton vs Leicester City

23:30 Bournemouth vs Arsenal

Minggu, 20 Oktober 2024

20:00 Wolverhampton vs Manchester City

22:30 Liverpool vs Chelsea FC

Selasa, 22 Oktober 2024

02:00 Nottingham Forest vs Crystal Palace.

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sports)

Sabtu, 19 Oktober 2024

02:00 Alavés vs Real Valladolid

19:00 Athletic Bilbao vs Espanyol

21:15 Osasuna vs Real Betis

23:30 Girona vs Real Sociedad

Minggu, 20 Oktober 2024

02:00 Celta de Vigo vs Real Madrid

19:00 Mallorca vs Rayo Vallecano

21:15 Atletico Madrid vs Leganés

23:30 Villarreal vs Getafe

Senin, 21 Oktober 2024

02:00 Barcelona vs Sevilla

Selasa, 22 Oktober 2024

02:00 Valencia vs Las Palmas

Liga Italia

(Pekan kesembilan, live Vidio)

Sabtu, 19 Oktober 2024

20:00 Como vs Parma

20:00 Genoa vs Bologna

23:00 Milan vs Udinese

Sabtu, 20 Oktober 2024

01:45 Juventus vs Lazio

17:30 Empoli vs Napoli

20:00 Lecce vs Fiorentina

20:00 Venezia vs Atalanta

23:00 Cagliari vs Torino.

Senin, 21 Oktober 2024

01:45 Roma vs Inter

Selasa, 22 Oktober 2024

01:45 Hellas Verona vs Monza

Liga Jerman

(Pekan ketujuh, Vision+)

Sabtu, 19 Oktober 2024

01:30 Dortmund vs St. Pauli

20:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

20:30 Hoffenheim vs Bochum

20:30 Freiburg vs Augsburg

20:30 Mainz 05 vs RB Leipzig

20:30 Borussia M'gladbach vs Heidenheim

23:30 Bayern Munchen vs Stuttgart

Minggu, 20 Oktober 2024

20:30 Holstein Kiel vs Union Berlin

22:30 Wolfsburg vs Werder Bremen

Liga Prancis

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 19 Oktober 2024

01:45 AS Monaco vs Lille

22:00 Stade Brestois vs Rennes

Minggu, 20 Oktober 2024

00:00 AS Saint-Étienne vs RC Lens

02:00 PSG vs Strasbourg

20:00 Le Havre AC vs Lyon

22:00 Auxerre vs Reims

22:00 Toulouse vs Angers

22:00 FC Nantes vs Nice

Senin, 21 Oktober 2024

01:45 Montpellier vs Marseille.

Liga Arab Saudi

(Pekan ketujuh, SPOTV)

Sabtu, 19 Oktober 2024

01.00 Al Shabab vs Al Nassr

MLS Amerika Serikat

(Pekan ke-34, Apple TV)

Minggu, 20 Oktober 2024

05.00 Inter Miami vs New England Revolution.

Liga 1

(Pekan kedelapan)

Jumat, 18 Oktober 2024

15:30 PSBS Biak Numfor vs Semen Padang (Vidio)

15:30 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 19 Oktober 2024

15:30 Arema vs Malut United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs Borneo (Indosiar, Vidio).

Minggu, 20 Oktober 2024

15:30 Barito Putera vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita Tangerang vs Bali United (Indosiar, Vidio).

