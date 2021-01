Prediksi Barcelona vs Eibar di Liga Spanyol Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Barcelona vs Eibar di Liga Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari nanti. Barcelona akan tampil tanpa penyerang andalannya Lionel Messi.

Barcelona harus meraih kemenangan pada laga ini jika ingin mengakhiri tahun 2020 dengan berada di posisi empat besar. Mereka kini berada di posisi kelima dengan raihan 24 angka dari 14 laga, tertinggal dua angka saja dari Real Sociedad dan Villarreal yang berada di posisi ketiga dan keempat.

Skuad asuhan Ronald Koeman memiliki modal apik dengan meraih kemenangan 3-0 atas Real Valldolid pekan kemarin. Hasil itu membuat mereka kini mengantongi rekor empat laga tak terkalahkan di Liga Spanyol.

Sementara tim tamu Eibar saat ini tengah mengalami tren buruk. Skuad asuhan Jose Luis Mendilibar saat ini berada di posisi ke-17 klasemen dengan perolehan 15 angka dari 15 laga.

Pekan lalu mereka kembali menelan kekalahan 1-2 dari Alaves setelah sebelumnya dikalahkan Real Madrid 1-3 serta bermain imbang dengan Real Sociedad dan Valencia.

Rekor pertemuan kedua tim menunjukkan bahwa Barcelona jauh lebih mendominasi. Dari 12 pertemuan di Liga Spanyol, Eibar belum sekalipun berhasil mengalahkan Barcelona. Catatan terbaik mereka adalah menahan imbang Barcelona satu kali, yaitu pada laga Mei 2019. Selebihnya, Barcelona berhasil meraih 11 kemenangan.

Berikut hasil pertemuan Barcelona vs Eibar dalam tiga musim terakhir:

2019-2020 - Barcelona vs Eibar - 5-0

2019-2020 - Eibar vs Barcelona - 0-3

2018-2019 - Eibar vs Barcelona - 2-2

2018-2019 - Barcelona vs Eibar - 3-0

2017-2018 - Eibar vs Barcelona - 0-2

2017-2018 - Barcelona vs Eibar - 6-1