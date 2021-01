Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-16: Elche vs Real Madrid 1-1, Atletico Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-16 pada Kamis dinihari WIB, 31 Desember 2020, menyajikan skor: Elche vs Real Madrid 1-1, Atletico Madrid vs Getafe 1-0, dan Granada CF vs Valencia 2-1.

Real Madrid harus puas dengan satu poin karena hanya bermain 1-1 saat berlaga di kandang Elche, Estadio Martinez Valero.

Los Blancos unggul lebih dahulu lewat gol Luka Modric pada menit ke-20. Elche menyamakan kedudukan lewat penalti Fidel Chaves pada menit ke-52.

Hasil seri ini menjadi yang pertama dialami Madrid dalam enam laga terakhir. Tim juara bertahan itu tetap di posisi kedua dengan nilai 33, tertinggal dua poin dari Atletico Madrid. Elche di urutan ke-16 dengan 16 poin.

Dalam pertandingan lain, Luis Suarez mengantarkan Atletico Madrid menundukkan Getafe 1-0 di Stadion Wanda Metropolitano. Kemenangan ini sekaligus jadi torehan manis bagi pelatih Diego Simeone yang malam itu menjalani laga ke-500 buat Atletico.

Suarez mencetak gol kedelapannya di Liga Spanyol musim ini dengan menyundul bola tendangan bebas yang dikirimkan Yannick Carrasco pada menit ke-20.

Kemenangan itu membuat Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen kini mengoleksi 35 poin. Getafe (17 poin), yang menelan kekalahan ketiga dalam lima pertandingan terakhir, turun di urutan ke-14.

Dalam laga lain, Granada berhasil mengalahkan Valencia 2-1. Gol Granada dicetak Kenedy (45) dan Jorge Moline (88). Gol Valencia diceploskan Kevin Gameiro.

Tiga kartu merah diberikan wasit dalam laga ini. Dua pemain Valencia, Jason dan Goncalo Guedes, mendapatkannya pada menit ke-70 dan 73. Sedangkan Domingos Duarte diusir wasit pada menit ke-76.

Kini Granada menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 24. Sedangkan Valencia terpuruk di posisi ke-17 dengan nilai 15.

Liga Spanyol

(Live Bein Sport 1)

Selasa, 29 Desember 2020

Sevilla vs Villarreal 2-0.

Rabu, 30 Desember 2020

Barcelona vs Eibar 1-1

Cadiz vs Valladolid 0-0

Levante vs Betis 4-3

Granada CF vs Valencia 2-1.

Kamis, 31 Desember 2020

Atletico Madrid vs Getafe 1-0

Celta Vigo vs Huesca 2-1

Elche vs Real Madrid 1-1.

Jadwal berikutnya

Kamis, 31 Desember 2020

20:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad

22:15 Osasuna vs Alaves.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 14 22 35 2 Real Madrid 16 13 33 3 Real Sociedad 16 13 26 4 Sevilla 14 7 26 5 Villarreal 16 4 26 6 Barcelona 15 14 25 7 Granada 15 -4 24 8 Celta Vigo 16 0 23 9 Cadiz 16 -9 19 10 Real Betis 16 -11 19 11 Athletic Bilbao 15 0 18 12 Levante 15 -1 18 13 Alaves 15 -4 17 14 Getafe 15 -4 17 15 Elche 14 -4 16 16 Eibar 16 -4 16 17 Valencia 16 -2 15 18 Valladolid 16 -9 15 19 Osasuna 14 -10 12 20 SD Huesca 16 -11 12