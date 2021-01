Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-17 Sabtu Malam Ini: Ada Real Madrid vs Celta Vigo

TEMPO.CO, Jakarta -Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-17. Pertandingan Real Madrid vs Celta Vigo, Villarreal vs Levante, dan Real Betis vs Sevilla akan tersaji pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 3 Desember.

Real Madrid berpeluang naik ke puncak klasemen dalam laga nanti. Bila mampu meraih poin atas Celta Vigo, mereka akan menggeser Atletico Madrid, yang saat ini memiliki sama (33), dan baru akan bermain pada Ahad malam di kandang Alaves.

Celta Vigo akan jadi lawan tak mudah bagi tim asuhan Zinedine Zidane itu. Mereka menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 23. Musim lalu, Celta juga sempat menahan Real Madrid 2-2.

Sementara itu, dalam dua laga lain, Sevilla dan Villarreal akan berebut posisi empat besar. Kini keduanya memiliki nilai sama (26), tapi Sevilla berhak atas posisi keempat karena keunggulan selisih gol.

Tantangan kedua tim relatif sama. Lawan mereka Levante dan Real Betis, hanya terpaut satu poin. Betis ada di posisi ke-10 dengan keunggulan satu poin dari Levante.

Pada pekan ini juga akan tersaji laga Huesca vs Barcelona, yang akan berlangsung pada Senin dinihari.

Liga Spanyol

(Pekan ke-17, live di Bein Sport 1)

Sabtu, 02 Januari 2021

20:00 Villarreal vs Levante

22:15 Real Betis vs Sevilla

Ahad, 03 Januari 2021

00:30 Getafe vs Valladolid

03:00 Real Madrid vs Celta Vigo

20:00 Ath Bilbao vs Elche

22:15 Alaves vs Atletico Madrid.

Senin, 04 Januari 2021

00:30 Eibar vs Granada

00:30 Real Sociedad vs Osasuna

03:00 Huesca vs Barcelona

Selasa, 05 Januari 2021

03:00 Valencia vs Cadiz.

Klasemen Liga Spanyol