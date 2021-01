Jadwal La Liga Spanyol Pekan Ke-18 dan Klasemen: Atletico dan Madrid Tetap Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-18. Persaingan Atletico Madrid dan Real Madrid tetap ketat dan Barcelona mulai membayangi.

Atletico Madrid saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 15. Tim asuhan Diego Simone ini unggul 2 poin dari Real Madrid dan 7 poin dari Barcelona yang sama-sama sudah memainkan dua laga lebih banyak.

Pekan ini, Atletico akan melawan Athletic Bilbao dengan tekat untuk mengatasi kekecewaan setelah kandas di babak kedua Copa del Rey, karena didepak tim divisi tiga Cornella.

Bilbao juga akan berjuang bangkit setelah dikalahkan Barcelona 2-3, Mereka kini menempati kesembilan klasemen, terpaut 15 poin dari Atletico. Pertandingan kedua tim akan berlangsung pada Sabtu malam.

Real Madrid akan menjaga momentum setelah sebelumnya menang 2-0 atas Celta Vigo. Mereka akan berlaga di kandang Osasuna, yang masih terpuruk di zona degradasi dan gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Ahad dinihari WIB.

Sementara itu, Barcelona akan bertandang ke markas Granada, juga pada Ahad dinihari. Tim asuhan Ronald Koeman itu hanya unggul tujuh poin dari lawannya yang ada di posisi ketujuh.

Jadwal pekan ke-18 ini juga akan menyajikan laga Celta Vigo vs Villarreal, Sevilla vs Sociedad, dan Valladolid vs Valencia.

La Liga Spanyol

(pekan ke-18, live Bein Sport 1)

Sabtu, 9 Januari 2021

03:00 Celta Vigo vs Villarreal

20:00 Sevilla vs Sociedad

22:15 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao.

Ahad, 10 Januari 2021

00:30 Granada vs Barcelona

03:00 Osasuna vs Real Madrid

20:00 Levante vs Eibar

22:15 Cadiz vs Alaves.

Senin, 11 Januari 2021

00:30 Elche vs Getafe

03:00 Valladolid vs Valencia.

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Huesca vs Real Betis.

Klasemen Liga Spanyol