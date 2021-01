Prediksi Granada Vs Barcelona di Liga Spanyol Besok Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Spanyol antara Granada vs Barcelona akan berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat atau Ahad dini hari Waktu Indonesia Barat (WIB). Barcelona mengincar tiga kemenangan beruntun untuk terus menjaga peluang meraih gelar juara musim ini.

Barcelona sukses meraih kemenangan beruntun setelah pada Kamis kemarin menumbangkan Athletic Bilbao dengan skor 3-2. Pada laga sebelumnya skuad asuhan Ronald Koeman meraih kemenangan 1-0.

Hasil itu menjadi kabar baik karena membawa mereka kini menempati posisi ketiga klasemen Liga Spanyol. Barcelona mengoleksi 31 angka dari 17 laga atau teringgal tujuh angka dari Atletico Madrid yang berada di puncak klasemen dengan baru bermain 15 kali.

Sementara tim tuan rumah justru tengah dalam kondisi kurang meyakinkan. Dari tiga laga terakhir di Liga Spanyol, Granada menelan dua kali kekalahan yaitu dari Real Madrid dan dari Eibar pada akhir pekan lalu.

Skuad asuhan Diego Martinez yang sempat menduduki posisi empat besar klasemen Liga Spanyol pun kini harus puas berada di peringkat ketujuh.

Melihat rekor pertemuan kedua tim, Barcelona pantas untuk diunggulkan pada laga kali ini. Dari total 48 kali bertanding, Barcelona unggul jauh dengan meraih 38 kemenangan sementara Granada hanya mengantongi enam kemenangan, empat laga lainnya berakhir imbang.

Dominasi Barcelona semakin terlihat dalam 10 laga terakhir. Lionel Messi cs tercatat memenangkan delapan laga sementara Granada hanya memenangkan dua laga.

Berikut hasil pertemuan tiga musim terakhir Granada vs Barcelona:

2019-2020 - Barcelona vs Granada - 1-0

2019-2020 - Granada vs Barcelona - 2-0

2018-2019 - Granada vs Barcelona - 1-4

2018-2019 - Barcelona vs Granada - 1-0

2017-2018 - Granada vs Barcelona - 3-0

2017-2018 - Barcelona vs Granada - 4-0