Jadwal La Liga: Atletico Madrid Ingin Jaga Rekor Tak Terkalahkan di Kandang

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid bakal berupaya menjaga kesucian Stadion Wanda Metropolitano saat menjamu Athletic Bilbao dalam rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-18, Sabtu, 9 Januari 2021. Atletico berusaha menjaga rekor tanpa kalah di kandang dalam delapan pertandingan terakhir.



Dari delapan pertandingan di kandang, mereka berhasil menang di tujuh partai. Kesucian Wanda Metropolitano bukan satu-satunya yang dipertaruhkan. Jika kalah melawan Bilbao, bukan tidak mungkin tim asuhan Diego Simeone bakal kehilangan posisi puncak.



Atletico yang memiliki 38 poin hanya punya keunggulan dua poin atas rival sekota mereka, Real Madrid. Sergio Ramos dan kolega juga akan bermain malam nanti di markas tim zona degradasi Osasuna.

Selain itu, Barcelona tentu ingin melanjutkan tren mereka yang mulai membaik dan kini sudah enam pertandingan tak terkalahkan ketika melawat ke markas Granada, Ahad dinihari nanti. Barcelona baru saja disalip oleh Villarreal yang menang 4-0 atas Celta Vigo dalam laga semalam dan kini menempati urutan ketiga dengan koleksi 32 poin.

Tetapi, tim besutan Ronald Koeman, yang hanya tertinggal dua poin, bisa kembali ke posisi ketiga jika menang di Nuevo Los Carmenes.

Jadwal malam nanti akan dibuka dengan laga antara Sevilla melawan Real Sociedad di Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla punya bekal lebih meyakinkan berupa catatan nirkalah dalam lima laga beruntun, dibandingkan Sociedad yang menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya.

Berikut jadwal dan hasil Liga Spanyol pekan ke-18 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Sabtu (9/1) dini hari

Celta Vigo 0 - Villarreal 4 (Gerard Moreno 5', Moi Gomez 14', Dani Parejo 19', Fer Nino 31')

Sabtu (9/1) malam s.d. Minggu (10/1) dini hari

20.00 Sevilla vs Real Sociedad

22.15 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

00.30 Granada vs Barcelona

03.00 Osasuna vs Real Madrid

Minggu (10/1) malam s.d. Senin (11/1) dini hari

20.00 Levante vs Eibar

22.15 Cadiz vs Alaves

00.30 Elche vs Getafe

03.00 Valladolid vs Valencia

Jadwal La Liga Selasa (12/1) dini hari

03.00 Huesca vs Real Betis