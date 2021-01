Prediksi Real Sociedad Vs Barcelona di Semifinal Piala Super Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Laga semifinal Piala Super Spanyol antara Real Sociedad vs Barcelona akan berlangsung pada Kamis dinihari nanti, 14 Januari 2021. Performa Lionel Messi cs yang tengah menanjak membuat mereka lebih diunggulkan melaju ke partai final.

Barcelona tercatat memiliki rekor delapan laga tak terkalahkan saat ini. Dalam tiga laga terakhir, mereka juga meraih kemenangan.

Terakhir Barcelona menggasak Granada 4-0 di ajang Liga Spanyol. Dua gol Antoine Griezmann dan dua gol Lionel Messi membuat Barcelona naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol.

Sementara performa Real Sociedad justru tengah menurun. Dalam tujuh laga terakhir, skuad asuhan Imanol Alguacil hanya meraih satu kemenangan. Akhir pekan kemarin mereka pun menelan kekalahan 2-3 dari Sevilla.

Rentetan hasil buruk itu membuat Real Sociedad yang sempat menempati puncak klasemen Liga Spanyol kini hanya berada di posisi kelima.

Rekor pertemuan kedua tim juga menunjukkan bahwa Barcelona lebih layak diunggulkan meraih kemenangan. Dari total 160 kali bertemu, Barcelona mengantongi 90 kemenangan sementara Real Sociedad hanya meraih 33 kemenangan, 37 laga lainnya berakhir dengan imbang.

Dalam 10 pertemuan terakhir, Barcelona nyaris meraih kemenangan sempurna. Mereka hanya sekali gagal menang, yaitu saat bermain imbang 2-2 pada musim lalu.

Pada pertengahan Desember lalu, Barcelona juga mengalahkan Real Sociedad 2-1. Sempat unggul lewat Willian Jose, Real Sociedad harus menyerah setelah Jordi Alba dan Frenkie de Jong mencetak dua gol sebelum turun minum.

Berikut hasil 5 pertemuan terakhir Real Sociedad vs Barcelona:

2020-2021 - Barcelona vs Real Sociedad - 2-1

2019-2020 - Barcelona vs Real Sociedad - 1-0

2019-2020 - Real Sociedad vs Barcelona - 2-2

2018-2019 - Barcelona vs Real Socoedad - 2-1

2018-2019 - Real Sociedad vs Barcelona - 1-2