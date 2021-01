Liga Champions: Daftar Rekor Pemain dan Klub di Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2020/21 akan memasuki babak 16 besar. Pertandingan akan berlangsung mulai 17 Januari WIB, antara lain menyajikan laga Barcelona vs PSG, Leipzig vs Liverpool, FC Porto vs Juventus, dan Atalanta vs Real Madrid.

Ada banyak potensi drama yang akan tersaji pada pertandingan nanti. Sejumlah rekor bisa diperkuat dan yang lain bisa dipecahkan.

Berikut sejumlah rekor yang sudah terpatri di babak 16 besar Liga Champions:

Pemain dengan penampilan terbanyak:

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus): 32 kali

Lionel Messi (Barcelona): 30 kali

Iker Casillas (Real Madrid, Porto): 27 kali.

Pemain dengan gol terbanyak:

27 gol: Lionel Messi (Barcelona)

25 gol: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

12 gol: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Muenchen), homas Muller (Bayern Muenchen).

Pemain dengan gol terbanyak dalam satu pertandingan:

5 gol: Lionel Messi (Barcelona vs Bayer Leverkusen, 03 Juli 2012)

4 gol: Mario Gomez (Bayern Muenchen vs Basel, 13 Maet 2012)

Gol terbanyak dalam satu jadwal (kandang-tandang):

6 gol: Lionel Messi (Barcelona vs Bayer Leverkusen, 2011/12)

5 gol: Josip Ilicic (Atalanta vs Valencia, 2019/20)

4 gol: Mario Gomez (Bayern Muenchen vs Basel, 2011/12)

4 gol: Cristiano Ronaldo (Real Madrid vs Schalke, 2013/14).

Klub yang paling sering tampil di babak 16 besar (termasuk musim ini):

18 kali: Real Madrid

17 kali: Barcelona, Bayern Muenchen

15 kali: Chelsea

14 kali: Arsenal

12 kali: Juventus.

Klub paling sering lolos ke babak berikut:

14 kali: Barcelona

12 kali: Bayern Muenchen

9 kali: Real Madrid

8 kali: Chelsea

7 kali: Juventus, Manchester United.

Klub paling sering gagal lolos ke babak berikut:

9 kali: Arsenal

8 kali: Porto, Real Madrid

6 kali: Chelsea.

Klub paling sering menang (tandang dan kandang dihitung):

21 kali: Barcelona

17 kali: Bayern Muenchen

16 kali: Real Madrid

11 kali: Arsenal, Juventus.

Tim paling sering kalah:

13 kali: Arsenal

12 kali: Real Madrid

10 kali: Chelsea.

Klub dengan koleksi gol terbanyak:

81 gol: Bayern Muenchen

73 gol: Barcelona

56 gol: Real Madrid.

Klub paling sering kebobolan:

43 gol: Real Madrid

42 gol: Arsenal

37 gol: Bayern Muenchen, Chelsea

34 gol: Barcelona.

Pertandingan dengan skor terbesar:

7-0 Bayern Muenchen vs Basel (13 Maret 2012)

7-0 Bayern Muenchen vs Shakhtar Donetsk (03 november 2015)

7-0 Manchester City vs Schalke (03 Desember 2019)

7-1 Bayern Muenchen v Sporting CP (03 Oktober 2009)

7-1 Barcelona vs Bayer Leverkusen (03 Juli 2012)

Kemenangan agregat terbesar (tandang-kandang):

12-1: Bayern Muenchen vs Sporting CP (5-0, 7-1) musim 2008/09

10-2: Lyon vs Werder Bremen (3-0, 7-2) 2004/05

10-2: Barcelona vs Bayer Leverkusen (3-1, 7-1) 2011/12.

Rekor lain di babak 16 besar Liga Champions:

Pembalikan keadaan paling dramatis: Barcelona vs Paris Saint-Germain (0-4 lalu 6-1, 2016/17).

Kartu merah tercepat: 3:59 menit, Olexandr Kucher (Shakhtar vs Bayern), 03 November 2015.

