Jadwal Bola Live Sabtu 20 Februari: Chelsea, Liverpool, Madrid, Atletico, Bayern

Penyerang Chelsea Timo Werner melakukan selebrasi bersama rekan setimnya usai membobol gawang Newcastle dalam pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge, London, 16 Februari 2021. Pool via REUTERS/Paul Childs

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 21 Februari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman. Banyak laga yang bisa disaksikan secara live di televisi.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian pertandingan pekan ke-25. Malam ini antara lain ada dua laga menarik, Southampton vs Chelsea dan Liverpool vs Everton, yang sama-sama disiarkan Mola TV.

Chelsea akan menjaga kebangkitannya bersama pelatih baru Thomas Tuchel. Mereka menang dalam empat laga terakhirnya dan kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 43, unggul 14 poin dari Southampton yang ada di posisi ke-13.

Liverpool, yang merupakan juara bertahan, akan berjuang bangkit setelah terus kalah dalam tiga laga terakhirnya. Tim asuhan Jurgen Klopp itu hanya menempati posisi keenam dengan nilai 40, hanya unggul tiga poin dari Everton yang ada di bawahnya.

Dari Liga Italia akan hadir rangkaian jadwal pekan ke-23. Malam ini akan hadir laga Lazio vs Sampdoria, Genoa vs Verona, dan Sassuolo vs Bologna.

Liga Spanyol akan menampilkan aksi Atletico Madrid yang akan menjamu Levante. Atletico saat ini memuncaki klasemen La Liga dengan nilai 55, unggul 6 poin dari Real Madrid. Levante ada di posisi ke-11 dengan nilai 28.

Real Madrid malam ini akan berlaga di kandang Real Valladilid, yang menempati posisi ke-18 klasemen. Selain itu akan hadir pula laga Valencia vs Celta Vigo.

Dari Liga Jerman, akan hadir dua pertandingan yang live di Net TV, yakni Frankfurt vs Bayern Munchen dan Schalke vs Dortmund.

Bayern saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 49, unggul 5 poin dari Leipzig. Frankfurt ada di posisi keempat dengan nilai 29. Dortmund masih tercecer di posisi keenam dengan nilai 33, sedangkan Schalke ada di urutan ke-18 atau paling bawah dengan nilai 9.