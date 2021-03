Rekap Hasil Liga Inggris dan Klasemen Kamis Dinihari: MU dan Leicester Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-27 pada Kamis dinihari WIB, 2 Maret 2021, menampilkan hasil: Crystal Palace vs Manchester United 0-0, Burnley vs Leicester City 1-1, Sheffield United vs Aston Villa 1-0.

Inilah hasil selengkapnya:

Crystal Palace vs Manchester United 0-0

Manchester United hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menyambangi markas Crystal Palace, Selhurst Park. Hasil ini membuat Man United kian tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara.

Meski dominan dalam penguasaan bola (62 persen), MU kurang efektif di depan gawang lawan. Dari delapan tendangan yang mereka lakukan, hanya satu yang terarah ke mulut gawang. Kubu tuan rumah justru mampu mengarahkan dua dari lima tembakannya.

Striker Edinson Cavani secara mengejutkan menjadi starter bagi MU, setelah absen dalam empat pertandingan terakhir karena cedera otot. Dia memiliki satu peluang emas di menit ke-14 ketika dia melepaskan tembakan jarak tipis di atas mistar gawang. Nemanja Matic dan Marcus Rashford juga nyaris mencetak gol bagi United di babak pertama.

Hasil ini menjadi skor seri kedua yang diraih MU secara beruntun. Mereka menang dua kali dalam delapan laga terakhirnya. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 51, tertinggal 14 poin dari Manchester City.

Baca Juga: Preview Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris Malam Ini

Palace meraih hasil seri keduanya secara beruntun. Mereka berada di posisi ke-13 dengan nilai 34.