Prediksi Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Formasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Crystal Palace vs Manchester United akan tersaji pada pekan ke-36 Liga Inggris atau Premier League musim 2023-2024. Laga ini akan berlangsung di Stadion Selhurst Park pada Selasa, 7 Mei 2024, pada pukul 02.00 WIB.

Manchester United masih berjuang finis posisi empat besar atau di zona kompetisi Eropa di tengah inkonsistensi musim ini. Posisi Setan Merah saat ini melorot ke peringat delapan klasemen Liga Inggris setelah Newcastle United dan Chelsea meraih kemenangan.

Newcastle United ada di posisi keenam dengan 56 poin dari 35 laga. Chelsea naik ke posisi tujuh dengan 54 poin, sedangkan Manchester United yang berada di peringkat kedelapan, kini memiliki 54 poin.

Manchester United memiliki catatan lima pertandingan terakhir tanpa kekalahan, tetapi mereka hanya memetik dua kemenangan, sedangkan tiga pertandingan lain berakhir imbang. Adapun Crystal Palace yang duduk di posisi ke-14 klasemen memiliki catatan tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu kali imbang dalam lima laga terahir.

Sebelum pertandingan ini, sepanjang musim 2023-2024 The Eagles dan The Red Devils telah dua kali bertemu di dua ajang berbeda. Pada pertemuan pertama di ronde ketiga Piala Liga Inggris, Manchester United menang 3-0, lalu pada pekan ketujuh Liga Inggris 2023-2024, Crystal Palace menang 1-0 di Old Trafford.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Crystal Palace: Skuad asuhan Oliver Glasner mendapat kabar positif dengan kembalinya Eberechi Eze dan Marc Guehi yang sempat mengalami cedera lutut, meski belum tentu dimainkan. Sementara itu, Sam Johnstone, Rob Holding, Matheus Franca, Jefferson Lerma, dan Cheikck Doucoure masih harus menepi.

Man United: Harry Maguire absen, mengikuti jejak Luke Shaw, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Raphael Varane, Victor Lindelof, dan Willy Kambwala. Sementara itu kondisi Jonny Evans, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Anthony Martial masih belum dapat dipastikan.

Perkiraan Formasi Crystal Palace vs Man United

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Clyne, Andersen, Richards; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Olise, Mateta, Eze

Pelatih: Oliver Glasner

Man United (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund

Pealatih: Erik ten Hag

Head to Head

Manchester United memiliki rekor sejarah yang mengesankan melawan Crystal Palace dan telah memenangkan 41 dari 65 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sebanyak 11 kemenangan menjadi milik Crystal Palace.

Crystal Palace memenangkan pertandingan sebelumnya dengan selisih 1-0 di Old Trafford tahun lalu dan akan berusaha meraih kemenangan ganda di Premier League melawan Manchester United untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Setelah meraih delapan kemenangan dalam 11 pertandingan tandang melawan Crystal Palace di Liga Premier, Manchester United tidak pernah menang dalam tiga pertandingan terakhir mereka.

Manchester United telah kalah dalam empat pertandingan tandang melawan tim-tim asal London di Liga Premier musim ini dan bisa menderita lima kekalahan serupa dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Prediksi

Manchester United memiliki skuad yang impresif musim ini tetapi gagal memenuhi ekspektasi. Setan Merah berada mengalami krisis pemain di lini pertahanan, tetapi, saat ini, mereka bisa mengandalkan Rasmus Hojlund dan Alejandro Garnacho untuk mengangkat performa United.

Crystal Palace dapat memberikan kejutan dan masalah untuk rapuhnya permainan tim Erik Ten Hag. Laga ini bisa saja berakhir imbang. Prediksi: Crystal Palace 1-1 Manchester United.

SPORTSMOLE | SPORTSKEEDA | SKOR.ID

Pilihan Editor: Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Tampil saat Venezia Menang dan Dekati Tiket Promosi ke Serie A Liga Italia