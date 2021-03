Hasil Liga Inggris, Liverpool Vs Fulham 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Inggris antara Liverpool vs Fulham yang berlangsung pada Ahad malam 7 Maret 2021 berakhir dengan skor 0-1. Kekalahan itu membuat skuad asuhan Jurgen Klopp mencatatkan kekalahan keenam secara beruntun di Stadion Anfield.

Bermain di kandang sendiri, Klopp melakukan sejumlah rotasi pemain. Dia mengistirahatkan Sadio Mane, Roberto Firmino, Thiago Alcantara, Trent Alexander-Arnold, hingga gelandang bertahan Fabinho.

Tanpa skuad terbaiknya, Liverpool tampak kehilangan tajinya. Dalam 10 menit pertama, Fulham justru berhasil mencetak dua peluang. Sayangnya tendangan Josh Maja dan Ademola Lookman masih melebar di sisi gawang yang dijaga Alisson Becker.

Sepanjang babak pertama Liverpool bahkan lebih banyak tertekan. Petaka datang pada menit terakhir waktu normal. Mario Lemina sukses mencuri bola dari Mohamed Salah di tepi kotak penalti dan kemudian melepaskan tembakan yang tak bisa dihalau oleh Alisson. Skor 1-0 untuk tim tamu menutup babak pertama.

Pada awal babak kedua, Liverpool memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Sayangnya tendangan Diogo Jota masih dapat ditepis oleh penjaga gawang Alphonse Areola.

Para pemain Liverpool juga sempat mengajukan protes karena bek Ola Aina dianggap melakukan handball di kotak penalti Fulham. Akan tetapi wasit tak menggubris protes itu dan terus melanjutkan permainan.

Upaya Klopp menambah daya gedor timnya dengan memasukkan Sadio Mane, Alexander-Arnold hingga Fabinho pun tak berbuah hasil. Meskipun menguasai pertandingan dan sukses melancarkan 16 tembakan, satu sekali pun bola masuk ke gawang Fulham. Hasil 1-0 tetap bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir.

Kekalahan pada laga Liverpool Vs Fulham itu membuat posisi The Reds di klasemen Liga Inggris semakin sulit. Dengan 43 angka dari 28 laga, posisi ketujuh yang diduduki The Reds kini terancam oleh setidaknya Tottenham dan Aston Villa. Sementara bagi Fulham, kemenangan itu belum mampu mengangkat mereka dari zona degradasi.

DAILY MAIL|BBC