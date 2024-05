Jadwal Bola Malam Ini 2 Mei 2024: Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia, juga ada Liga Inggris, Liga Europa, Liga Conference

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 2-3 Mei 2024, akan menampilkan aksi Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia. Juga ada pertandingan Liga Inggris, Liga Europa, dan Liga Conference.

Timnas U-23 Indonesia akan menjalani perebutan posisi ketiga dengan Irak dalam turnamen yang berlangsung di Qatar. Kedua tim akan berhadapan mulai 22.30 WIB dalam laga yang disiarkan langsung RCTI.

Ini pertandingan penting bagi kedua tim. Pemenang laga ini akan berhak atas tiket Olimpiade 2024 Paris. Tim yang kalah juga masih memiliki peluang untuk lolos, dengan menjalani playoff melawan Guinea, wakil Afrika.

Malam ini juga akan hadir satu pertandingan Liga Inggris. Chelsea akan menjamu Tottenham dalam laga tunda pekan ke-26.

Dari Liga Europa akan hadir dua laga semifinal leg pertama, yakni AS Roma vs Bayer Leverkusen dan Marseille vs Atalanta. Sedangkan Liga Conference menghadirkan dua semifinal leg pertama, yakni Aston Villa vs Olympiacos Piraeus dan Fiorentina vs Club Brugge.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Kamis, 2 Mei 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Piala Asia U-23 2024

(Perebutan posisi ketiga)

22.30 Indonesia vs Irak (live RCTI dan Vision+).

Jumat, 3 Mei 2024

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-26)

01:30 Chelsea vs Tottenham (Vidio).

Liga Europa

(Semifinal leg pertama)

02:00 AS Roma vs Bayer Leverkusen (SCTV/Vidio)

02:00 Marseille vs Atalanta (Vidio).

Liga Conference

(Semifinal leg pertama)

02:00 Aston Villa vs Olympiacos Piraeus (Vidio)

02:00 Fiorentina vs Club Brugge (Vidio).

Pilihan Editor: Prediksi Timnas U-23 Indonesia vs Irak di Piala Asia U-23 2024: Jadwal, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain