Aston Villa Vs Manchester City: Guardiola Akan Rotasi Pemainnya, De Bruyne Absen

Pemain Manchester City, Kevin De Bruyne bersalaman dengan rekan-rekannya usai bertanding dan mengalahkan Borussia Moenchengladbach dalam babak 16 besar Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, 16 Maret 2021. REUTERS/Bernadett Szabo celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Bernadett Szabo