Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Conmebol: Brasil dan Argentina Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Jumat pagi, 10 September 2021, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kesembilan Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Latin (Conmebol). Timasn Brasil dan Argentina sama-sama berhasil meraih kemenangan.

Timnas Argentina yang berlain lebih dahulu menang 3-0 saat menjamu Bolivia di Monumental Antonio Vespucio Liberti. Ketiga gol dalam pertandingan ini dicetak Lionel Messi.

Pada laga berikutnya, Brasil menang 2-0 saat menjamu Peru. Gol Brasil dicetak Everton Ribeiro dan Neymar.

Hasil itu memastikan Brasil tetap tampil sempurna dalam rangkaian aksinya di Kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka memenangi delapan laga yang dijalani dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 24.

Timnas Brasil unggul 4 poin dari Argentina di posisi kedua. Laga Brasil vs Argentina pada pekan sebelumnya belum jelas kelanjutannya setelah terhenti pada menit keenam akibat perselisihan soal tiga pemain Argentina yang dinilai melanggar protokol kesehatan.

Dalam laga lainnya hari ini Uruguay mengalahkan Ekuador, sedangkan Kolombia menekuk Cile.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022

(Zona Amerika Latin)

Paraguay vs Venezuela 2-1

Uruguay vs Ekuador 1-0

Kolombia vs Cile 2-1

Argentina vs Bolivia 3-0

Brasil vs Peru 2-0.

Klasemen

No Tim Main Gol Poin 1 Brasil 8 17 24 2 Argentina 8 9 18 3 Uruguay 9 3 15 4 Ecuador 9 5 13 5 Colombia 9 0 13 6 Paraguay 9 -2 11 7 Peru 9 -9 8 8 Chile 9 -3 7 9 Bolivia 9 -10 6 10 Venezuela 9 -10 4

Nantinya empat tim teratas Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin akan langsung lolos ke putaran final. Sedangkan tim posisi kelima akan menjalani laga playoff. Laga pekan berikutnya akan berlangsung 8 Oktober.

