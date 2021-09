Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Keempat: Sampdoria vs Inter Milan 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Milan hanya mampu bermain 2-2 di kandang Sampdoria, Stadion Luigi Ferraris, dalam lanjutan Liga Italia pekan keempat, Ahad, 12 September 2021. Tim juara bertahan itu dua kali memimpin, tapi dua kali pula kebobolan.

Inter Milan unggul lebih dahulu lewat gol Federico Dimarco pada menit ke-18. Samdoria menyamakan kedudukan lewat Maya Yoshiada pada menit ke-18.

Nerazzurri kembali memimpin lewat gol pada menit ke-44. Namun, Sampdoria kembali menyamakan kedudukan lewat gol Tommaso Augello pada menit ke-47.

Hasil ini jadi kado pahit bagi pelatih Inter, Simone Inzaghi, yang menjalani laga ke-200 sebagai pelatih di Serie A.

Kini, Inter menempati posisi kedua klasemen denga nilai 7 dari 3 laga, terpaut 2 poin dari Napoli di puncak klasemen. Sampdoria ada di urutan ke-16 dengan nilai 2.

Dalam laga berikutnya Inter Milan akan tampil di Liga Champions, melawa Real Madrid pada Rabu. Setelah itu mereka akan menjamu Bologna di akhir pekan.

Hasil Liga Italia Pekan Ketiga:

Empoli vs Venezia 1-2

Napoli vs Juventus 2-1

Atalanta vs Fiorentina 1-2

Sampdoria vs Inter Milan 2-2.

Jadwal Berikutnya

Ahad, 12 September 2021

20.00 WIB - Cagliari vs Genoa

20.00 WIB - Torino vs Salernitana (beIN Sports)

20.00 WIB - Spezia vs Udinese

23.00 WIB - AC Milan vs Lazio (beIN Sports)

Senin, 13 September 2021

01.45 WIB - AS Roma vs Sassuolo (beIN Sports dan RCTI)

Selasa, 14 September 2021

01.45 WIB - Bologna vs Verona (beIN Sports).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Napoli 3 4 9 2 Inter 3 6 7 3 Lazio 2 7 6 4 Roma 2 6 6 5 AC Milan 2 4 6 6 Fiorentina 3 0 6 7 Udinese 3 3 5 8 Bologna 2 1 4 9 Sassuolo 2 1 4 10 Atalanta 3 0 4 11 Cagliari 3 -2 4 12 Torino 3 -1 3 13 Empoli 3 -2 3 14 Venezia 3 -4 3 15 Sampdoria 3 -1 2 16 Spezia 3 -5 2 17 Juventus 3 -2 1 18 Verona 2 -3 0 19 Salernitana 3 -6 0 20 Genoa 3 -6 0