Jadwal Liga Champions Malam Ini, Young Boys vs Manchester United Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan pertama akan dihiasi sejumlah laga menarik seperti Young Boys vs Manchester United. Laga ini akan menandai kembalinya Cristiano Ronaldo ke skuad Setan Merah di kompetisi Eropa.

Ronaldo dipastikan masuk ke dalam skuad United yang terbang ke Swiss untuk laga itu. Cederanya Edinson Cavani dan Marcus Rashford membuat Solskjaer tak memiliki banyak opsi untuk mengisi posisi penyerang tunggal di skuadnya. Pada periode pertamanya sebagai pemain Manchester United, Ronaldo pernah mempersembahkan gelar juara Liga Champions musim 2007-2008.

Selain laga Young Boys vs Manchester United, laga Barcelona vs Bayern Munchen juga akan menjadi tontonan menarik pada Rabu dinihari nanti. Laga ini menandai era baru Barcelona tanpa Lionel Messi yang kini membela PSG. Selain itu Bayern Munchen juga akan menandai era baru di bawah kepemimpinan Julian Nagelsmann.

Juara bertahan Liga Champions, Chelsea, juga akan bertanding pada malam ini. The Blues akan menjamu tim asal Rusia Zenit St Petersburg.

Berikut jadwal Liga Champions dan siaran langsungnya:

Selasa, 14 September 2021

23.45 WIB - Young Boys vs Manchester United (SCTV, Champions TV 1dan Vidio)

23.45 WIB - Sevilla vs RB Salzburg (Champions TV 2 dan Vidio)

Rabu, 15 September 2021

02.00 WIB - Dynamo Kyiv vs Benfica

02.00 WIB - Barcelona vs Bayern Munchen (SCTV, Vidio)

02.00 WIB - Villarreal vs Atalanta (Vidio)

02.00 WIB - Lille vs Wolfsburg

02.00 WIB - Malmo vs Juventus (Vidio)

02.00 WIB - Chelsea vs Zenit St Petersburg (Vidio)

23.45 WIB - Besiktas vs Borussia Dortmund (SCTV, Vidio)

23.45 WIB - Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk (Vidio)

Kamis, 16 September 2021

02.00 WIB - Club Brugee vs PSG (Vidio)

02.00 WIB - Manchester City vs RB Leipzig (Vidio)

02.00 WIB - Atletico Madrid vs FC Porto (Vidio)

02.00 WIB - Liverpool vs AC Milan (SCTV, Vidio)

02.00 WIB - Sporting Lisbon vs Ajax Amsterdam

02.00 WIB - Inter Milan vs Real Madrid (Vidio)

