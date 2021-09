Klasemen Liga Inggris 18 September: Liverpool dan Arsenal Menang, Man City Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan kelima hadir sepanjang Sabtu malam, 18 September 2021. Liverpool dan Arsenal menang, sedangkan Manchester City seri.

Liverpool mampu meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Crystal Palace. Keunggulan The Reds dipastikan oleh gol Sadio Mane pada menit ke-43, Mohamed Salah pada menit ke-78, dan Naby Keita pada menit 89.

Hasil ini memastikan Liverpool tak pernah kalah dalam lima laga awalnya, meski sempat sekali ditahan lawannya. Kini tim asuhan Jurgen Klopp itu naik ke puncak klasemen dengan nilai 13. Palace di urutan ke-12 dengan nilai 5.

Dalam laga lain, Manchester City bermain imbang 0-0 saat menjamu Southampton di Stadion Etihad. Kini manchester City menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 10. Southampton menghuni posisi ke-14 dengan nilai 4.

Sementara itu, Arsenal mampu meraih kemenangan keduanya musim ini dengan menekuk Burnley 1-0. Gol tunggal The Gunners diceploskan Martin Oedegaard pada menit ke-30.

Kini, tim asuhan Mikel Arteta itu menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 6. Burnley di urutan ke-19 dengan nilai 1.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan kelima, live Mola TV)

Sabtu, 18 September 2021

Newcastle vs Leeds United 1-1

Wolves vs Brentford 0-2

Burnley vs Arsenal 0-1

Liverpool vs Crystal Palace 3-0

Manchester City vs Southampton 0-0

Norwich vs Watford 1-3

23:30 Aston Villa vs Everton (SCTV).

Ahad, 19 September 2021

20:00 Brighton vs Leicester

20:00 West Ham vs Manchester United

22:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 5 11 13 2 Man City 5 10 10 3 Man United 4 8 10 4 Chelsea 4 8 10 5 Everton 4 6 10 6 Brighton 4 2 9 7 Tottenham 4 0 9 8 West Ham 4 5 8 9 Brentford 5 3 8 10 Watford 5 -2 6 11 Leicester City 4 -2 6 12 Arsenal 5 -7 6 13 Crystal Palace 5 -2 5 14 Aston Villa 4 -2 4 15 Southampton 5 -2 4 16 Wolves 5 -3 3 17 Leeds United 5 -7 3 18 Newcastle 5 -7 2 19 Burnley 5 -6 1 20 Norwich City 5 -12 0