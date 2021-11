Rekap Hasil Liga Champions: Liverpool dan Ajax Lolos, Man City Menang, PSG Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Champions pekan keempat tersaji Kamis dinihari, 4 November 2021. Liverpool dan Ajax Amsterdam lolos ke babak 16 besar.

Liverpool yang berlaga di Grup B mampu menang 2-0 atas Atletico Madrid di Anfield. Gol The Reds dicetak Diogo Jota dan Sadio Mane.

Atletico bermain dengan 10 orang sejak menit ke-36 karena Felipe mendapat kartu merah. Saat ia keluar kedudukan sudah 2-0. Atletico sempat mencetak gol lewat Luis Suarez, tapi dibatalkan dengan VAR karena offside.

Kini, Liverpool memuncaki klasemen dengan nilai 12, unggul 8 poin dari Atletico di posisi ketiga. Dengan dua laga tersisa, posisi The Reds di dua besar klasemen tak akan tergeser.

Dalam laga lain di grup ini, AC Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu FC Porto. Kebobolan oleh gol Luis Diaz, Milan kemudian membalas lewat gol bunuh diri Chancel Mbemba.

Milan tetap di dasar klasemen dengan nilai 1, sedangkan Porto naik ke posisi kedua dengan nilai 5.

Dari Grup C, Ajax Amsterdam juga lolos ke babak 16 besar. Mereka menang 3-1 saat berlaga di kandang Borussia Dortmund.

Dortmund sudah kehilangan Mats Hummels karena kartu merah pada menit ke-29. Tapi mereka bisa unggul lewat Marco Reus.

Ajax kemudian berbalik unggul lewat gol Dusan Tadic, Sebastian Haller, dan Davy Klassen. Kini Ajax memuncaki klasemen dengan nilai 12. Dortmund di urutan kedua, terpaut 6 angka.

Sporting Lisbon, yang menang 4-0 atas Besiktas,ada di posisi ketiga dengan nilai 6. Ajax lolos karena dalam laga berikut Sporting dan Dortmund akan saling berhadapan.

Sementara itu dari Grup A, laga Manchester City vs Club Brugge berakhir 4-1. Gol Man City dicetak Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. Gol Club Brugge tercipt dari bunuh diri John Stones.

Dalam pertandingan lain di grup sama, PSG tertahan 2-2 di kandang RB Leipzig. Gol PSG diborong Geoginio Wijnaldum. Leipzig meraih gol lewat Christian Nkunku serta Dominik Szaboszlai dari eksekusi penalti. Gol Szaboszlai tercipta di saat injury time.

Man City naik ke puncak klasemen gru ini dengan nilai sembilan, unggul satu poin dari PSG. Club Brugge di posisi ketiga dengan nilai 4, sedangkan Leipzig di dasar klasemen dengan nilai 1, sehingga sudah pasti tersingkir.

Dari Grup D, Real Madrid berhasil mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-1. Dua gol Madrid diborong Karim Benzema. Sedangkan gol Shakhtar diceploskan Fernando.

Di grup sama, Inter Milan menang 3-1 di kandang Sheriff Tiraspol. Gol Inte dicetak Marcelo Brozovic, Milan Skriniar, dan Alexis Sanchez. Gol Sheriff dicetak Adama Traore.

Hasil ini membuat perubahan posisi dalam klasemen. Madrid naik ke puncak dengan nilai 9. Inter naik ke posisi kedua dengan nilai 7. Sedangkan Sheriff turun ke urutan ketiga dengan nilai 6.

Hasil Liga Champions selengkapnya

Grup A

Manchester City vs Club Brugge 4-1

RB Leipzig vs PSG 2-2.

Grup B

AC Milan vs FC Porto 1-1

Liverpool vs Atletico Madrid 2-0.

Grup C

Sporting Lisbon vs Besiktas 4-0

Borussia Dortmund vs Ajax 1-3.

Grup D

Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk 2-1

Sheriff Tiraspol vs Inter Milan 1-3.

Selanjutnya: Hasil hari sebelumnya