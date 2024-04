Prediksi Tottenham Hotspur vs Arsenal di Liga Inggris: Jadwal, H2H, Berita Terkini Tim, Perkiraan Formasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Tottenham Hotspur vs Arsenal akan tersaji pada pekan ke-35 Liga Inggris 2023-2024. Laga bertajuk Derby London tersebut akan berlangsung di Tottenham Hotspur pada Minggu, 28 April 2024, pada pukul 20.00 WIB.

Laga menghadapi Tottenham akan menjadi pertandingan penting untuk Arsenal yang terlibat dalam persaingan merebut gelar juara Liga Inggris. Arsenal berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan 77 poin dari 34 pertandingan. The Gunners berselisih satu poin dengan Manchester City dari 33 laga.

Arsenal punya modal bagus untuk menghadapi Tottenham Hotspur. The Gunners baru saja menghajar Chelsea dalam laga yang bertajuk Derby London dengan skor 5-0 dan berusaha untuk mencapai hasil serupa pada malam ini.

Tottenham Hotspur, di sisi lain, berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dan tampil tidak sepenuhnya konsisten sepanjang musim ini. The Spurs bermodal kekalahan 0-4 dari Newcastle United pada pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Ange Postecoglou berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Arsenal.

Berita Terkini Tim

Menyusul awal yang mengesankan di Inggris sejak pindah musim panas dari Udinese, bek kiri Tottenham Destiny Udogie harus absen selama sisa musim karena cedera. Pilihan Postecoglou di lini pertahanan semakin terbatas karena oleh masalah kebugaran Pedro Porro. Namun, Pedro kemungkinan bisa tersedia pada laga menghadapi Arsenal.

Richarlison bisa kembali dari cedera lutut. Ia bisa mendapat manfaat besar dari istirahat dua pekan dan fit untuk laga menghadapi Arsenal. Sementara itu, kiper Fraser Forster (cedera kaki), Manor Solomon (cedera lutut) dan Ryan Sessegnon (cedera paha) tetap berada di ruang perawatan. Ketiganya akan melewatkan sisa musim ini.

Setelah menderita cedera lutut serius pada pertandingan pertama musim liga pada bulan Agustus, bek Arsenal Jurrien Timber mencetak gol saat kembali beraksi untuk tim U-21. Ada desakan dari para penggemar The Gunners agar pemain asal Belanda itu dimasukkan dalam skuad menghadapi Tottenham.

Arteta akan membuat keputusan akhir mengenai Timber berdasarkan sesi latihan terakhir. Selain mantan pemain Ajax tersebut, tidak ada kekhawatiran cedera bagi Arsenal. Dalam laga itu, Arteta kemungkinan mencadangkan Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus.

Head-to-head Tottenham Hotspur vs Arsenal

Arsenal memiliki rekor sejarah yang bagus melawan Tottenham Hotspur dan telah memenangkan 81 dari 194 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sebanyak 61 kemenangan menjadi milik Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur telah kalah dalam empat dari enam pertandingan terakhir melawan Arsenal di Liga Premier. Jumlah kekalahan ini sama dengan yang mereka derita dalam 16 pertandingan sebelum periode ini.

Setelah mencatatkan 20 hasil imbang dalam 48 pertandingan di Premier League, Arsenal dan Tottenham Hotspur hanya bermain empat kali seri dalam 15 pertandingan terakhir di Liga Inggris.

Arsenal memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0 musim lalu dan terakhir kali memenangkan pertandingan tandang berturut-turut melawan Tottenham Hotspur di papan atas pada tahun 1988.

Tottenham Hotspur selalu mencetak gol dalam 25 pertandingan kandang terakhirnya di Premier League - rekor terpanjang ketiga mereka di kompetisi ini.

Perkiraan Formasi

Tottenham Hotspur

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Hojbjerg, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison

Pelatih: Ange Postecoglou

Arsenal

David Raya; White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard

Pelatih: Mikel Arteta

Prediksi Tottenham Hotspur vs Arsenal

Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta tentu ingin menjaga momentum positif untuk perebutan gelar Liga Inggris. Declan Rice dan Bukayo Saka berada dalam performa terbaiknya dan bisa membawa kemampuan mereka untuk membawa The Gunners meraih kemenangan akhir pekan ini.

Tottenham Hotspur mungkin bisa menahan imbang. Namun, performa tidak konsisten bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Arsenal untuk memetik kemenangan. Prediksi: Tottenham 2-4 Arsenal.

