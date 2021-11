Jadwal Liga Italia Pekan ke-12, AC Milan Vs Inter Milan di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-12 akan diwarnai dengan derby della Madoninna antara AC Milan vs Inter Milan. Selain itu ada juga laga Juventus vs Fiorentina dan Napoli vs Verona.

Inter Milan yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Italia akan bertindak sebagai tamu pada laga kali ini meskipun kedua tim sebenarnya mengunakan stadion yang sama, Stadion San Siro, sebagai kandang. Skuad asuhan Simone Inzaghi mengusung misi harus menang demi memangkas jarak dari rival sekotanya itu.

Nerrazurri saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 24 angka, terpaut tujuh angka dari AC Milan dan Napoli yang berada di atasnya. Mereka pun memiliki modal cukup baik dengan lima laga tak terkalahkan.

AC Milan di sisi lain, tentu tak mau jaraknya terpangkas. Selain itu, skuad asuhan Stefano Pioli juga harus terus memepet ketat Napoli yang sama-sama telah mengoleksi 31 angka dari 12 laga.

Napoli di sisi lain mendapatkan lawan yang lebih ringan. Anak asuh Luciano Spaletti hanya harus menghadapi Hellas Verona yang saat ini menempati posisi kedelapan klasemen.

Meskipun posisinya terpaut cukup jauh, Napoli tak bisa menganggap remeh Verona. Pada pekan sebelumnya anak asuh Igor Tudor mampu mengalahkan Juventus 2-1. Mereka juga sempat mengalahkan tim besar lainnya, Lazio dengan skor 4-1.

Juventus yang masih harus bekerja keras untuk kembali ke papan atas klasemen juga mendapatkan lawan yang tak mudah. Si Nyonya Tua yang menempati posisi kesembilan klasemen harus menghadapi Fiorentina yang berada dua peringkat di atasnya.

Skuad asuhan Massimiliano Allegri harus segera bangkit karena mereka tak pernah meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir. Selain dikalahkan oleh Verona, Juventus juga sempaaat dikalahkan oleh Sassuolo dan hanya bermain imbang 1-1 dengan Inter Milan.

Berikut jadwal Liga Italia pekan ke-12:

Sabtu, 06 November 2021

02.45 WIB - Empoli vs Genoa (beIN Sport)

21.00 WIB - Spezia vs Torino (beIN Sport)

Ahad, 07 November 2021

00.00 WIB - Juventus vs Fiorentina (beIN Sport)

02.45 WIB - Cagliari vs Atalanta (beIN Sport)

18.30 WIB - Venezia vs AS Roma (beIN Sport)

21.00 WIB - Sampdoria vs Bologna (beIN Sport)

21.00 WIB - Udinese vs Sassuolo (beIN Sport)

Senin, 08 November 2021

00.00 WIB: Lazio vs Salernitana (beIN Sport dan RCTI+)

00.00 WIB: Napoli vs Hellas Verona (beIN Sport)

02.45 WIB: AC Milan vs Inter Milan (beIN Sport dan RCTI+)

Setelah melakoni laga pada Jadwal Liga Italia pekan ke-12, tim-tim besar seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, Lazio dan tim lainnya akan melepas pemain mereka untuk melakoni laga internasional Kualifikasi Piala Dunia 2022. Liga Italia baru akan kembali bergulir pada 20 November 2021.