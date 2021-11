Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022: Spanyol lolos, Portugal Harus Lewati Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Senin dinihari, 15 November 2021, menampilkan rangkaian laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zone Eropa. Timnas Spanyol, Serbia, dan Kroasia berhasil lolos. Sedangkan Portugal harus melewati babak playoff.

Dari Grup B, Timnas Spanyol melaju berkat kemenangan 1-0 saat menjamu Swedia. Mereka unggul berkat gol Alvaro Morata.

Spanyol memuncaki klasemen akhir Grup B denga nilai 19 dari 8 laga. Mereka unggul 4 poin dari Swedia yang lolos ke babak playoff.

Dari Grup A, Timnas Portugal menelan pil pahit. Mereka takluk 1-2 saat menjamu Serbia di Lisbon. Sempat unggul lewat gol Renato Sanchez, mereka kebobolan oleh gol Dusan Tadic dan Aleksandar Mitrovic.

Serbia memuncaki klasemen akhir Grup A dengan nilai 20 dari 8 laga. Mereka lolos ke putaran final. Portugal hanya menjadi runner-up dengan nilai 17 dan harus berjuang lagi di babak playoff untuk memperebutkan tiga tiket sisa.

Dari Grup H, Kroasia berhasil menang 1-0 saat menjamu Rusia. Gol bunuh diri Fedor Kudryashov menggagalkan laju Rusia.

Kroasia memimpin klasemen akhir Grup H denga nilai 23. Mereka lolos ke Qatar. Rusia yang mengemas nilai 22 finis di posisi kedua dan berhak berjuang lagi di babak playoff.

Saat ini sudah ada tujuh tim yang lolos ke putaran final dari zona Eropa. Spanyol, Serbia, dan Kroasia melaju hari ini. Sedangkan Jerman, Denmark, Prancis, dan Belgia sudah lebih dahulu melaju.

Persaingan berebut tiket langsung (dengan menjadi juara grup) masih terjadi di Grup C (Italia dan Swiss), Grup G (Belanda, Turki, dan Norwegia), dan Grup I (Inggris dan Polandia).

Untuk tim yang sudah lolos ke babak playoff adalah Portugal, Swedia, Wales, Skotlandia, Makedonia utara. Mereka melaju sebagai runner-up. Sedangkan Republik Cek dan Austria lolos lewat jalur UEFA Nations League.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zone Eropa:

Malta vs Slovakia 0-6

Slovenia vs Siprus 2-1

Kroasia vs Rusia 1-0

Liechtenstein vs Rumania 0-2

Armenia vs Jerman 1-4

Makedonia Utara vs Islandia 3-1

Luksembourg vs Irlandia Utara 0-3

Portugal vs Serbia 1-2

Yunani vs Kosovo 1-1

Spanyol vs Swedia 1-0.

