Liga Inggris: Burnley vs Watford Jadi Laga Ke-4 yang Ditunda karena Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Laga pekan ke-17 Liga Inggris, Burnley vs Watford, yang sedianya dilangsungkan di Stadion Turf Moor, Kamis dinihari WIB, dibatalkan hanya beberapa jam menjelang kick-off.

Laman resmi Liga Inggris menyatakan keputusan itu ditempuh setelah skuad Watford dilanda banyak kasus Covid-19 sehingga klub itu tidak memiliki jumlah pemain yang cukup untuk menjalani laga.

"Premier League memahami keputusan ini akan mengecewakan dan menimbulkan frustrasi bagi para suporter yang siap menghadiri pertandingan dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang ditimbulkan karena pengumuman mendadak ini," demikian tulis pernyataan laman resmi liga.

Laga Burnley vs Watford jadi pertandingan Liga Inggris keempat yang ditangguhkan musim ini karena gelombang Covid-19.

Pertandingan-pertandingan Liga Inggris lain yang sudah ditangguhkan karena Covid-19 adalah Burnley vs Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-13, Brighton & Hove Albion vs Tottenham (pekan ke-16) dan Brentford vs Manchester United (pekan ke-17).

“Mengingat peningkatan kasus Covid-19 baru-baru ini di seluruh negeri, Premier League telah memperkenalkan kembali tindakan darurat. Ini termasuk protokol seperti pengujian yang lebih sering, mengenakan penutup wajah saat berada di dalam ruangan, menerapkan jarak sosial, dan membatasi waktu perawatan,” kata Premier League dalam pernyataannya.

