Jadwal Bola Sabtu 18 Desember: Arsenal, Barca, Juventus, Juga Piala AFF

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 19 Desember 2021, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Piala AFF.

Dari Liga Inggris, lima laga sudah dipastikan ditunda karena Covid-19. Namun, malam ini ada dua laga yang masih akan berlangsung Aston Villa vs Burnley dan Leeds United vs Arsenal.

Liga Italia akan menampilkan pertandingan Atalanta vs AS Roma dan Bologna vs Juventus. Sedangkan Liga Spanyol menghadirkan Barcelona vs Elche dan Sevilla vs Atletico Madrid.

Liga Jerman memasuki pekan ke-17. Malam ini antara lain ada laga Hertha Berlin vs Dortmund.

Piala AFF 2020, yang sedang berlangsung di Singapura, memasuki laga terakhir babak penyisihan grup. Malam ini, ada laga Grup A: Myanmar vs Filipina dan Thailand vs Singapura.

Thailand dan Singapura sudah lolos dan mengemas nilai sama. Keduanya akan berebut posisi juara grup dalam laga nanti.

Di Grup B, Timnas Indonesia baru akan bermain Ahad malam, 19 Desember, yakni melawan Malaysia. Indonesia hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos.

Jadwal bola Selengkapnya

Sabtu malam, 18 Deseber 2021:

Piala AFF 2020

19:30 Myanmar vs Filipina

19:30 Thailand vs Singapura.

Liga Inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

22:00 Aston Villa vs Burnley (SCTV).

Catatan: 5 laga lain ditunda karena Covid-19, yakni Man United vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich, Everton vs Leicester.

Liga Italia

(Pekan ke-17)

21:00 Atalanta vs AS Roma.

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

20:00 Rayo Vallecano vs Alaves

22:15 Real Sociedad vs Villarreal.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

21:30 Bochum vs Union Berlin

21:30 Eintracht Frankfurt vs Mainz

21:30 Greuther Furth vs Augsburg

21:30 Hoffenheim vs Monchengladbach

21:30 RB Leipzig vs Arminia Bielefeld.

Jadwal Ahad dinihari, 19 Desember 2021:

Liga Inggris

(Pekan ke-18, live Mola TV)

00:30 Leeds United vs Arsenal (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-17)

00:00 Bologna vs Juventus

02:45 Cagliari vs Udinese.

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

00:30 Barcelona vs Elche

03:00 Sevilla vs Atletico Madrid.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

00:30 Hertha Berlin vs Dortmund.

Selanjutnya: Jadwal bola hari berikutnya