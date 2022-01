Jadwal Bola Ahad 2 Januari 2022: Chelsea vs Liverpool, Juga Madrid dan Barca

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad hingga Senin dinihari WIB, 3 Januari 2022, akan menghadirkan rangkaian pertandingan Liga Inggris dan Liga Spanyol.

Liga Inggris akan menghadirkan jadwal pekan ke-21. Malam ini akan hadir laga besar Chelsea vs Liverpool. Ini akan jadi duel dua tim yang berusaha menyaingi Manchester City dalam perebutan gelar juara.

Chelsea, yang tiga kali seri dalam empat laga terakhirnya, saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 42. Tim asuhan Thomas Tuchel itu tertinggal 11 poin dari Man City. Liverpool, yang baru dikalahkan Leicester 0-1, ada di urutan ketiga dengan nilai 42. Mereka tak akan didampingi pelatih Jurgen Klopp yang harus menjalani protokol Covid-19.

Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan laga Brentford vs Aston Villa, Everton vs Brighton, dan Leeds United vs Burnley. Sedangkan laga Sotuhampton vs Newcastle United ditunda karena Covid-19.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadwal pekan ke-19. Tiga tim besar malam ini akan bermain: Getafe vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Rayo Vallecano, dan Mallorca vs Barcelona.

Dalam klasemen, Real Madrid memuncaki klasemen dengan nilai 46, unggul 8 poin dari Sevilla di posisi kedua. Atletico Madrid ada di urutan kelima dengan nilai 29 dan Barcelona di posisi ketujuh dengan nilai 28.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 2 Januari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Mola TV)

21:00 Brentford vs Aston Villa

21:00 Everton vs Brighton

21:00 Leeds vs Burnley

23:30 Chelsea vs Liverpool (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, Bein Sports)

20:00 Getafe vs Real Madrid

22:15 Atletico Madrid vs Rayo Vallecano

22:15 Elche vs Granada CF.

Senin dinihari, 3 Januari 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, Bein Sports)

00:30 Alaves vs Real Sociedad

00:30 Betis vs Celta Vigo

03:00 Mallorca vs Barcelona.

