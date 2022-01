Beri Kontrak Baru ke Asnawi Mangkualam, Akun Ansan Greeners Diserbu Warganet

TEMPO.CO, Jakarta - Akun Instagram Ansan Greeners diserbu warga net Indonesia setelah memastikan perpanjangan kontrak Asnawi Mangkualam. Tak hanya kebanjiran pengikut, klub divisi dua Liga Korea Selatan itu pun jadi bahan tertawaan karena dianggap asal mengunggah ucapan.

Ansan mengumumkan perpanjangan kontrak Asnawi itu melalui akun Instagram mereka pada sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam pernyataannya, mereka menyatakan bergabungnya Asnawi telah meningkatkan popularitas mereka di media sosial.

Jika sebelum Asnawi bergabung mereka hanya memiliki sekitar 5 ribu pengikut, dalam setahun pengikut Ansan meroket menjadi 77 ribu.

"Nilai penjualan hak siar juga meningkat signifikan, dan berhasil membuktikan efek pemasaran Asia Tenggara yang selama ini hanya dibicarakan," tulis mereka.

Berdasarkan pengamatan Tempo. Jumlah pengikut Ansan terus merangkak naik dalam beberapa jam terakhir. Hanya tiga jam setelah pengumuman itu, jumlah pengikut Ansan bertambah menjadi 80 ribu.

Mereka pun mengunggah ucapan terima kasih kepada para pengikut barunya itu. Akan tetapi, Ansan salah memberikan doa dengan berharap Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2020.

"Melebihi 80 ribu pengikut Instagram! Kami berharap tim nasional Indonesia memenangkan Piala Suzuki. Terima Kasih," tulis mereka.

Sejumlah komentar warganet Indonesia pun mengisi unggahan itu. Ada yang menilai pengelola admin Instagram Ansan hanya mengopi tulisan sebelumnya saat pengikut mereka mencapai 70 ribu saat Timnas Indonesia masih bermain di Piala AFF 2020.

"Kok berharap Timnas memenangkan Piala Suzuki? Kan udah kelar," tulis akun ahyrtheblue.

"Please change your caption; we are not in the Suzuki Cup competition anymore. Your admin just copy-paste from the previous 70K achievement during las AFF Suzuki Cup," tulis akun novriirza.

Unggahan akun Instagram Ansan Greeners saat mengucapkan terima kasih atas 80 ribu pengikut mereka





Hingga pukul berita ini diturunkan pada Kamis, 6 Januari 2022 sekitar pukul 18.25 WIB, jumlah pengikut Ansan Greeners telah mencapai 83 ribu. Pengikut mereka pun diyakini akan bertambah banyak jika menggaet pemain Indonesia lainnya selain Asnawi Mangkualam Bahar.

