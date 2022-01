Bursa Transfer: Dusan Vlahovic Akan ke Juventus, Alvaro Morata ke Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Fiorentina Dusan Vlahovic disebut tinggal sedikit lagi merapat ke Juventus. Jika Dusan hengkang ke Juventus, maka kubu Si Nyonya Tua disebut akan melepas Alvaro Morata ke Barcelona.

Kabar adanya transfer segitiga itu dihembuskan oleh jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. Menurut dia, klub asa Kota Turin tersebut akan segera mengajukan proposal resmi dalam beberapa pekan ke depan.

Dalam cuitannya, Romano juga menyatakan bahwa jika Dusan jadi bergabung dengan Juventus maka mereka akan sangat mungkin melepas Alvaro Morata ke Barcelona. Kini, menurut dia, keputusan tergantung dari Dusan.

Juventus will submit an official proposal in the next hours to sign Vlahovi immediately. Talks ongoing. #Vlahovic

It’s now up to Dusan. In case he joins Juventus, Álvaro Morata would be an option for Barcelona again. Morata would be still open to join Barça. Let’s see. pic.twitter.com/gBpYBiJ0Zy