Jadwal Liga 1 Pekan ke-21, Persita Tangerang Vs Persija Jakarta 26 Januari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-21 mengalami perubahan. PT Liga Indonesia Baru memajukan sejumlah pertandingan sehingga secara resmi akan digelar pada Rabu besok, 26 Januari 2022.

Dua partai menarik antara Persiraja vs Persela dan Persita vs Persija akan membukan pekan ke-21 besok. Persiraja dan Persela merupakan dua tim penghuni dasar klasemen sementara Persita Tangerang dan Persija Jakarta menghuni papan tengah.

Pada laga pekan ke-20 Persela Lamongan dan Persiraja Banda Aceh sama-sama mendapatkan hasil imbang. Persela menahan imbang Persija Jakarta 1-1 sementara Persiraja bermain tanpa gol dengan Persipura Jayapura.

Persita Tangerang juga mendapatkan hasil kurang memuaskan. Skuad asuhan Widodo Cahyono Putro menderita kekalahan 0-2 dari Bali United.

Karena itu, keempat tim tersebut dipastikan akan mencoba meraih kemenangan pada laga besok. Pertarungan seru pun akan tersaji karena mereka dipastikan bisa menurunkan pemain dengan kondisi fisik yang bugar pasca menjalani libur selama lebih dari sepekan.

Pekan ke-21 BRI Liga 1 lainnya juga akan menyajikan pertarungan seru lainnya. Berikut jadwal lengkapnya:

Rabu, 26 Januari 2022

15.15 WIB - Persiraja Banda Aceh vs Persela Lamongan - Vidio.com

20.30 WIB - Persita Tangerang vs Persija Jakarta - Indosiar

Jumat, 28 Januari 2022

15.15 WIB - Persik Kediri vs Bhayangkara FC - Vidio.com

18.15 WIB - Madura United vs PSIS Semarang - Indosiar

20.00 WIB - Barito Putera vs PSM Makassar - O Channel

20.45 WIB - Arema FC vs Persipura Jayapura - Indosiar

Sabtu, 29 Januari 2022

15.15 WIB - Bali United Vs Borneo FC - Indosiar - Vidio.com

18.15 WIB - Persebaya Surabaya vs PSS Sleman - Indosiar

20.45 WIB - Persib Bandung vs Tira Persikabo - Indosiar

Persaingan di papan klasemen BRI Liga 1 juga masih sangat ketat. Bhayangkara FC yang berada di puncak hanya berjarak dua angka dari Arema FC yang berada di posisi kedua. Sementara Persebaya Surabaya menguntit di posisi ketiga dengan jarak tiga angka saja dari The Guardian.

Berikut klasemen BRI Liga 1 hingga pekan ke-20:

Selain melalui Indosiar dan O Channel, seluruh pertandingan pada jadwal Liga 1 juga akan disiarkan secara langsung melalui Vidio.com, termasuk laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta.