Hasil dan Klasemen Liga 1: Madura United Raih Tiket Terakhir ke Championship Series Usai Seri Lawan Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Madura United meraih satu tiket tersisa untuk melangkah ke babak Championship Series Liga 1 2023-2024. Laskar Sappe Kerab lolos setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Arema FC pada pekan terakhir kompetisi di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Selasa, 30 April 2024.

Pertandingan dua tim asal Jawa Timur itu relatif berimbang. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Madura United mendominasi penguasaan bola sebesar 54 persen berbanding 46 persen untuk Arema FC. Tak banyak peluang tercipta dalam laga itu. Madura United hanya menciptakan satu peluang, sedangkan Singo Edan mencatatkan dua peluang.

Madura United melengkapi empat tim yang melaju ke fase akhir kompetisi atau championship series. Tim asuhan Mauricio Souza itu akan bersaing dengan tiga tim yang lebih dulu lolos yaitu Borneo FC, Persib Bandung, dan Bali United.

Lolosnya Madura United juga terbantu hasil pertandingan antara Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta itu, tim Mahesa Jenar harus menelan kekalahan dengan skor 1-2.

PSIS Semarang sempat mendapatkan angin segar saat mendapatkan gol lewat aksi Fredyan Suguyantoro pada menit ke-64. Gol itu sempat mengangkat PSIS naik ke posisi empat klasemen Liga 1. Namun, keunggulan itu tak berlangsung lama.

Pada menit ke-67, Persija Jakarta mendapatkan gol penyeimbang lewat aksi Marko Simic memanfaatkan umpan Ryo Matsumura. Tim Macan Kemayoran berbalik unggul lewat tendangan bebas Maciej Gajos pada menit ke-73. Skor 2-1 bertahan hingga akhir dan laju PSIS ke Champipnship Series tertahan.

Pada pertandingan lain, Dewa United berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 di Stadion Indomilk Arena. Dewa United mendapatkan gol lewat Ij Porteria pada menit ke-17 dan Egy Maulana Vikri pada menit ke-58. Adapun Borneo FC mendapatkan gol lewat Felipe Cadenazzi pada menit ke-77.

Meski menang, Dewa United tetap kalah bersaing dengan Madura United untuk lolos ke Championship Series. Mereka hanya berselisih satu poin dari Madura Untied yang mengumpulkan 55 poin pada klasemen akhir Liga 1.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan ke-34

28 April 2024

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 2-1

29 April 2024

Persikabo 1973 vs Barito Putera 3-4

30 April 2024

Persita Tangerang vs Bali United 4-2

Bhayangkara FC vs Persis Solo 0-1

Madura United vs Arema FC 0-0

Dewa United vs Borneo FC 2-1

Persija Jakarta vs PSIS Semarang 2-1

PSS Sleman vs Persib Bandung 1-0

PSM Makassar vs RANS Nusantara FC 3-2

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 34 70 2 Persib Bandung 34 62 3 Bali United 34 58 4 Madura United 34 55 5 Dewa United 34 54 6 PSIS Semarang 34 53 7 Persis Solo 34 50 8 Persija Jakarta 34 48 9 Persik Kediri 34 48 10 Barito Putera 34 46 11 PSM Makassar 34 44 12 Persebaya Surabaya 34 42 13 PSS Sleman 34 39 14 Persita Tangerang 34 39 15 Arema FC 34 38 16 RANS Nusantara FC 34 35 17 Bhayangkara FC 34 26 18 Persikabo 34 20

