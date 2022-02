Prediksi Manchester United vs Brighton di Liga Inggris pada Rabu Dinihari

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan menjamu Brighton dalam laga tundaan Liga Inggris pekan ke-18 di Stadion Old Trafford pada Selasa, 15 Februari atau Rabu dinihari WIB, 16 Februari 2022. Dalam pertandingan ini, tim asuhan Ralf Rangnick datang dengan misi merebut kembali posisi di empat besar klasemen Liga Inggris.

Peringkat empat kini ditempati West Ham United. Sedangkan, Manchester United berada di ranking kelima dengan selisih satu poin dari The Hammers. Tim berjuluk Setan Merah tersbeut juga punya satu laga simpanan.

Setelah gagal menang dalam empat dari enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, Rangnick tahu timnya kehilangan kepercayaan diri. "Sudah jelas jika Anda unggul 1-0 dalam 11 dari 13 pertandingan dan menang setengah babak, dan dalam tiga pertandingan berturut-turut Anda kebobolan gol penyeimbang, itu mempengaruhi pikiran para pemain," kata dia.

Pelatih asal Jerman itu meneruskan, "Mereka pikir mereka harus unggul 2-0 atau 3-0 tapi hasilnya 1-1, itu tentu mempengaruhi para pemain. Kami harus lebih efektif untuk mencetak gol kedua dan ketiga dan mematikan permainan. Tetapi jika itu tidak terjadi maka kami harus disiplin. Anda bisa mengerti bahwa itu mempengaruhi kepercayaan diri para pemain."

Rangnick mengatakan bisa mengakhiri musim di empat besar menjadi ambisi Manchester United musim ini. Namun, ia sadar itu bukan tugas yang mudah. Cristiano Ronaldo dan kolega harus mengakhiri tren negatif tanpa kemenangan terlebih dulu.

"Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah berbicara dengan para pemain satu per satu dan menjelaskan kepada mereka alasannya," kata Rangnick menegaskan.

Setan Merah memulai laga dengan baik, mencetak gol lebih awal. Namun, mereka tidak bisa menjaga tempo tekanan tinggi yang dituntut Rangnick. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, dan banyak pemain juga sedang berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya.

Walhasil, Jadon Sancho dan Marcus Rashford akan menjadi tumpuan utama Rangnick di lini depan. Untuk mengamankan misi empat besar, Man Utd harus bermain lebih efektif untuk mencetak banyak gol.

Adapun Brighton mampun bermain dengan sangat baik di bawah asuhan Graham Potter. Mereka membawa modal kemenangan atas Watford, pekan lalu.

Tim berjuluk The Seagulls kini duduk di peringkat kesembilan dan siap bersaing mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa di akhir musim. Setelah menyaksikan Burnley dan Southampton mampu memetik poin dari Man United, The Seagulls pun yakin mereka punya peluang di Old Trafford.

